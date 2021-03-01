Что такое таргетированная реклама в соцсетях и как она работает

Разновидностей рекламы огромное количество. С развитием и распространением интернета, их стало еще больше. Очень популярна таргетированная реклама в социальных сетях. Не все в курсе того, что она собой представляет и как работает.

Что такое таргетированная реклама в социальных сетях

Это реклама страницы, сайта, товаров и услуг, которая публикуется в социальных сетях.

Еще лет 15 назад мало кто предполагал, что социальные сети станут одной из самых эффективных площадок для продвижения. Но, так и есть. Люди проводят там огромное количество времени. Стоимость такой рекламы не такая высокая. Зато эффективность такая же, как, например, реклама на федеральных каналах.

Как работает таргетированная реклама

Суть в том, что таргетированная реклама не просто транслируется всем подряд.

Она работает избирательно, показываясь только тем, кто является представителем потенциальной целевой аудитории продвигаемой продукции.

Например, товары для будущих мам не показывают подросткам или мужчинам 40+. То же самое с какими-то новыми приложениями для молодежи. Их транслируют подросткам, в то время как людям старше 30 лет, с высокой вероятностью, все это будет не интересно.

Кому показывать рекламу, а кому нет, решает не сама система, а пользователь, который настроил ее. Он может указать такие параметры целевой аудитории, как:

Пол

Возрастной диапазон

Интересы

Поведение

Географическое положение и так далее.

К примеру, если это интернет-магазин или служба доставки готовой еды, работающая в одном конкретном населенном пункте или регионе, ему нет никакого смысла публиковать рекламу на всю страну.

Практически это можно сделать, но экономически невыгодно. Настройка всех этих параметров позволяет получить максимальный выхлоп, окупить затраты на рекламу, повысить уровень продаж и размер чистой прибыли.

Как настроить таргетированную рекламу

На большинстве площадок настройка рекламы доступна только бизнес и коммерческим аккаунтам, а не личным страницам.

Настроить рекламу можно самостоятельно. В интернете огромное количество инструкций, которые позволяет это сделать. Если не хочется самому с этим возиться, либо предыдущие попытки особого результата не дали, можно обратиться к специалисту – таргетологу.

Услуга недорогая, но результат себя оправдает и все потраченные на это деньги. Главное, специалиста найти хорошего. А лучше работать с компанией, которая предоставляет услуги официально с гарантиями.