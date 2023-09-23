Какие меланхоличные фильмы посмотреть

Меланхолия довольно унылое и тяжелое состояние при котором хочется укататься в плед и смотреть подходящие фильмы. Именно фильмы создают соответствующую атмосферу для данного состояния и позволяют полностью окунуться в него.

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Популярные фильмы для меланхолии

Вдова один из самых популярных меланхолических фильмов позволяющие прочувствовать ощущения героя на сто процентов. Сюжет фильма рассказывает о девушке, которая мечтала любить и быть любимой, но все сложилось трагическим образом.

В один прекрасный день женщина теряет своего возлюбленного мужа и остается один на один с жестоким миром. Теперь одиночке приходится учиться находить позитив совершенно в неизвестных сценариях жизни. Но несмотря на сюжет все заканчивается хорошо ведь осознание бытия позволяет смириться и принять жизнь такой какая она есть.

Трудности перевода еще один прекрасный фильм для меланхолического состояния. Сюжет фильма развивается перед, популярным мужчиной, который имеет все в жизни кроме любви. Однажды повстречав в баре красотку по имени Шарлота, герой начинает верить в себя и истинную любовь. Теперь находясь вместе противоположные люди находят друг в друге новые возможности для открытого мира. Но даже близкий человек не всегда может понять насколько трудно бывает остальному в его жизненных обстоятельствах.

Еще несколько известных фильмов

После Янга настоящий шедевр для меланхолического состояния. Картина фильма описывает недалеком будущем, в котором андроид заменяет человека и отца одной одинокой девочке. Но приходит момент, когда робот ломается и его нельзя починить, что сильно сказывается на эмоциональном состояние ребенка. Теперь приходится полагаться только на свои силы и верить в счастье несмотря на все проблемы.

Один или два является хорошей картиной для любого меланхолика. Данный фильм повествует о мужчине с ребенком и большими перспективами, но только без любви. Девушка давно ушла от героя и ему бывает сложно во многих жизненных ситуациях. Но однажды мужчина вновь встречает свою бывшую и старается понравится ей отправившись с ней в Японию. Парень пытается угодить девушке своей мечты жертвуя всеми обретенными достижениями.

К чему может привести выбранный путь узнается только в конце фильма что держит зрителя в напряжении практически два часа. Любовь может стать настоящей проблемой или спасением в зависимости от целей.