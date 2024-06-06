Что должен содержать сайт-визитка

Сайт-визитка — это небольшой ресурс на котором размещена вся основная информация, которая будет полезна для партнеров и клиентов. Она содержит все данные о деятельности компании и предлагаемых товарах/услугах.
Главное отличие сайта-визитки от полноценного ресурса заключается в том, что у “визитки” более простая структура. Наибольшей популярностью такие сайты пользуются у компаний с малым набором услуг или товаров, так как на определенном этапе у них нет необходимости разрабатывать и содержать полноценный многостраничный портал. Созданием сайтов профессионально занимается компания https://lidogenerator.top/.
Отличительные особенности сайта-визитки
Обратим отдельное внимание на несколько отличительных особенностей таких сайтов:
Малое количество страниц
Как правило, такие порталы содержат 2-3 страницы которые отведены под основные разделы.
Этого достаточно чтобы познакомить посетителя сайта с информацией о компании и перечнем услуг, которые он может получить;
Легкая структура
Сайты-визитки не имеют большое количество вкладок и меню. Как правило, они наделены очень простой структурой включающей в себя пару разделов и иногда системой обратной связи;
Минимальный функционал
На одностраничных сайтах отсутствует возможность поиска с фильтрами а также возможность оставить контактные данные для обратной связи.
В большинстве случаев клиенты сами должны найти контактные данные и связаться с представителем компании.
Каким компаниям лучше всего подходят одностраничные сайты
Приведем несколько направлений в бизнесе, для которых подобные порталы-визитки будут очень полезны:
Малый и средний бизнес
Начинающие компании пока еще не могут предложить покупателям большое разнообразие товаров или услуг. Поэтому для качественной и эффективной презентации вполне достаточно простого сайта-визитки;
Индивидуальным предпринимателям и ИП
Такие сайты очень часто используются частными специалистами которые работают сами или в составе малочисленной команды.
Встретить такие сайты можно у юристов, копирайтеров, программистов. Они также включает в себя небольшой информационный блок и перечень услуг, которые клиент может получить.
Преимущества одностраничных сайтов
Обратим отдельное внимание на положительные стороны таких сайтов:
- Минимальные затраты на создание и обслуживание;
- Легкая реализация всего за пару недель;
- Возможность интеграции нескольких видов продвижения ресурса;
- Дешевый и качественный собственный сайт.