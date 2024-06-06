Что должен содержать сайт-визитка

Сайт-визитка — это небольшой ресурс на котором размещена вся основная информация, которая будет полезна для партнеров и клиентов. Она содержит все данные о деятельности компании и предлагаемых товарах/услугах.

Главное отличие сайта-визитки от полноценного ресурса заключается в том, что у “визитки” более простая структура. Наибольшей популярностью такие сайты пользуются у компаний с малым набором услуг или товаров, так как на определенном этапе у них нет необходимости разрабатывать и содержать полноценный многостраничный портал. Созданием сайтов профессионально занимается компания https://lidogenerator.top/.

Отличительные особенности сайта-визитки

Обратим отдельное внимание на несколько отличительных особенностей таких сайтов:

Малое количество страниц

Как правило, такие порталы содержат 2-3 страницы которые отведены под основные разделы.

Этого достаточно чтобы познакомить посетителя сайта с информацией о компании и перечнем услуг, которые он может получить;

Легкая структура

Сайты-визитки не имеют большое количество вкладок и меню. Как правило, они наделены очень простой структурой включающей в себя пару разделов и иногда системой обратной связи;

Минимальный функционал

На одностраничных сайтах отсутствует возможность поиска с фильтрами а также возможность оставить контактные данные для обратной связи.

В большинстве случаев клиенты сами должны найти контактные данные и связаться с представителем компании.

Каким компаниям лучше всего подходят одностраничные сайты

Приведем несколько направлений в бизнесе, для которых подобные порталы-визитки будут очень полезны:

Малый и средний бизнес

Начинающие компании пока еще не могут предложить покупателям большое разнообразие товаров или услуг. Поэтому для качественной и эффективной презентации вполне достаточно простого сайта-визитки;

Индивидуальным предпринимателям и ИП

Такие сайты очень часто используются частными специалистами которые работают сами или в составе малочисленной команды.

Встретить такие сайты можно у юристов, копирайтеров, программистов. Они также включает в себя небольшой информационный блок и перечень услуг, которые клиент может получить.

Преимущества одностраничных сайтов

Обратим отдельное внимание на положительные стороны таких сайтов: