Как выбрать место для открытия кофейни

Открытие собственного бизнеса — дело ответственное и хлопотное. Что касаемо любой точки общепита, определяющим будет местоположение. Кофейни в этом не исключение. В статье далее мы дадим несколько советов на тему того, где открыть кофейню.

На что обратить внимание

При открытии кофейни важно акцентироваться на следующие важные критерии:

Район и инфраструктура являются важными моментами. Следует понимать — кофейня открывается в спальном районе или же в центральном. От этого будет зависеть наличие конкурентов и способы перемещения потенциальных клиентов. Здесь же важным фактором является наличие поблизости торговых центров, школ, детских садов и других мест скопления людей.

Транспортные развязки — важный момент. Стоит определить возможность доступности для всех потенциальных покупателей: водителей и пешеходов. Возможность парковки непосредственно рядом с кофейней или неподалеку.

Работающие конкуренты — немаловажный фактор. В оживленном месте наличие кофеен не исключение. Здесь важно оценить плюсы и минусы конкурентов и, исходя из них, формировать свое предложение и особенности.

Сегмент важно определить заранее. Будет ли это эконом-формат или же премиум класс. А это, в свою очередь, определяется после анализа целевой аудитории и месторасположения.

Оценив все эти пункты, стоит формулировать бизнес-план с конкретными расчетами расходов и доходов.

Это позволит определить за какой промежуток времени удастся окупить вложения.

Распространенные места

В современном мире кофе прочно вошел в жизнедеятельность современного человека.

Люди пьют кофе по пути на работу, встречу или же на прогулке. К наиболее распространенным местам расположения кофейни следует отнести:

Парки и скверы. Здесь всегда есть отдыхающие люди любого контингента. Самое главное — вопрос аренды и возможности коммуникаций.

Пешеходные зоны — как прогулочного формата, так и в городских зонах.

Остановки транспорта, метро. Здесь наличие людей наиболее максимально.

Торговые и фитнес-центры располагают к вероятности попить кофе. Проходимость также велика. Поэтому имеет смысл рассмотреть данные локации.

Не смотря на месторасположение, не стоит забывать, что важнейшим критерием для долгосрочной перспективы в любой кофейне — это свежий и вкусный кофе, а также прекрасный сервис.

Поэтому для открытия кофейни важен комплексный подход. В таком случае, шансы на успех значительно увеличиваются.