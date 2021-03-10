Что такое уровень надежности ЦОД?
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Что такое уровень надежности ЦОД?

10 марта 2021

Прежде всего в процессе выбора облачного провайдера большинство пользователей акцентируют свое внимание на стоимости услуг, предоставляемых провайдером вычислительных мощностей, а также на доступность инфраструктуры. При этом мало кого интересует уровень дата-центра и то, какая именно аппаратная платформа используется провайдером, хотя данные параметры имеют очень большое значение.

Параметр надежности дата-центра определяется уровнем Tier. В том случае если у ЦОД не будет официально присвоенного уровня Tier, так или иначе, он будет принадлежать к определенному классу.

уровень надежности цод

Tier I представляет собой начальный уровень, где отсутствует всякое резервирование и технология защиты от возникающих сбоев.

Этот критерий принято учитывать лишь в рамках проектирования небольших ЦОД и серверных.

Особенности Tier I:

  • полное отсутствие резервирования блоков сети, а также отдельных составляющих инженерной системы;
  • наличие различных отказных точек;
  • применение дешевых ИБП, ДГУ.

Tier II отличается наличием резервирования начального уровня. Применяется в рамках корпоративных дата-центров для организаций среднего уровня.

Особенности Tier II:

  • обеспечение резервирования лишь основных источников, составляющих системы электропитания;
  • наличие пароизоляции, использование фальшпола;
  • использование наиболее простых инструментов, исключающих воздействие человеческого фактора.

Tier III представляет собой уровень надежности, отличающийся наличием системы масштабного резервирования, а также дублирования различных подсистем.

Особенности Tier III:

  • обеспечение резервирования инженерных систем;
  • использование резервных каналов для систем электрического питания, а также системы охлаждения для чиллерной установки;
  • использование СКУД, обеспечивающей защиту от несанкционированного проникновения;
  • использование резервных входов, запасных подъездных путей;
  • отсутствие любых окон;
  • использование специальной защиты от любого электромагнитного облучения.
  • проведение процедуры расчета нагрузки для потолочных перекрытий.

Tier IV отличается полной устойчивостью перед отказом.

сервера

Используется при формировании мощных ЦОД, отличающихся наличием распределенной архитектуры.

Особенности Tier IV:

  • обеспечение дублирования инженерных подсистем;
  • отсутствие любых отказных точек;
  • максимальная надежность каждого сетевого компонента;
  • применение высокоскоростных телекоммуникационных каналов;
  • обеспечение резервирования всех элементов системы кондиционирования;
  • применение системы резервного электропитания;
  • использование всесторонней системы защиты от влияния человеческого фактора;
  • использование инструментов, обеспечивающих защиту серверной от природных катаклизмов;
  • применение технологии автоматического пожаротушения. 

Чем выше будет уровень ЦОД, тем у него будут лучше эксплуатационные показатели, а также тем продолжительней у него будет срок эксплуатационной службы.



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