Что такое уровень надежности ЦОД?

Прежде всего в процессе выбора облачного провайдера большинство пользователей акцентируют свое внимание на стоимости услуг, предоставляемых провайдером вычислительных мощностей, а также на доступность инфраструктуры. При этом мало кого интересует уровень дата-центра и то, какая именно аппаратная платформа используется провайдером, хотя данные параметры имеют очень большое значение.

Параметр надежности дата-центра определяется уровнем Tier. В том случае если у ЦОД не будет официально присвоенного уровня Tier, так или иначе, он будет принадлежать к определенному классу.

Tier I представляет собой начальный уровень, где отсутствует всякое резервирование и технология защиты от возникающих сбоев.

Этот критерий принято учитывать лишь в рамках проектирования небольших ЦОД и серверных.

Особенности Tier I:

полное отсутствие резервирования блоков сети, а также отдельных составляющих инженерной системы;

наличие различных отказных точек;

применение дешевых ИБП, ДГУ.

Tier II отличается наличием резервирования начального уровня. Применяется в рамках корпоративных дата-центров для организаций среднего уровня.

Особенности Tier II:

обеспечение резервирования лишь основных источников, составляющих системы электропитания;

наличие пароизоляции, использование фальшпола;

использование наиболее простых инструментов, исключающих воздействие человеческого фактора.

Tier III представляет собой уровень надежности, отличающийся наличием системы масштабного резервирования, а также дублирования различных подсистем.

Особенности Tier III:

обеспечение резервирования инженерных систем;

использование резервных каналов для систем электрического питания, а также системы охлаждения для чиллерной установки;

использование СКУД, обеспечивающей защиту от несанкционированного проникновения;

использование резервных входов, запасных подъездных путей;

отсутствие любых окон;

использование специальной защиты от любого электромагнитного облучения.

проведение процедуры расчета нагрузки для потолочных перекрытий.

Tier IV отличается полной устойчивостью перед отказом.

Используется при формировании мощных ЦОД, отличающихся наличием распределенной архитектуры.

Особенности Tier IV:

обеспечение дублирования инженерных подсистем;

отсутствие любых отказных точек;

максимальная надежность каждого сетевого компонента;

применение высокоскоростных телекоммуникационных каналов;

обеспечение резервирования всех элементов системы кондиционирования;

применение системы резервного электропитания;

использование всесторонней системы защиты от влияния человеческого фактора;

использование инструментов, обеспечивающих защиту серверной от природных катаклизмов;

применение технологии автоматического пожаротушения.

Чем выше будет уровень ЦОД, тем у него будут лучше эксплуатационные показатели, а также тем продолжительней у него будет срок эксплуатационной службы.