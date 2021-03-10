Что такое уровень надежности ЦОД?

Прежде всего в процессе выбора облачного провайдера большинство пользователей акцентируют свое внимание на стоимости услуг, предоставляемых провайдером вычислительных мощностей, а также на доступность инфраструктуры. При этом мало кого интересует уровень дата-центра и то, какая именно аппаратная платформа используется провайдером, хотя данные параметры имеют очень большое значение.
Параметр надежности дата-центра определяется уровнем Tier. В том случае если у ЦОД не будет официально присвоенного уровня Tier, так или иначе, он будет принадлежать к определенному классу.
Tier I представляет собой начальный уровень, где отсутствует всякое резервирование и технология защиты от возникающих сбоев.
Этот критерий принято учитывать лишь в рамках проектирования небольших ЦОД и серверных.
Особенности Tier I:
- полное отсутствие резервирования блоков сети, а также отдельных составляющих инженерной системы;
- наличие различных отказных точек;
- применение дешевых ИБП, ДГУ.
Tier II отличается наличием резервирования начального уровня. Применяется в рамках корпоративных дата-центров для организаций среднего уровня.
Особенности Tier II:
- обеспечение резервирования лишь основных источников, составляющих системы электропитания;
- наличие пароизоляции, использование фальшпола;
- использование наиболее простых инструментов, исключающих воздействие человеческого фактора.
Tier III представляет собой уровень надежности, отличающийся наличием системы масштабного резервирования, а также дублирования различных подсистем.
Особенности Tier III:
- обеспечение резервирования инженерных систем;
- использование резервных каналов для систем электрического питания, а также системы охлаждения для чиллерной установки;
- использование СКУД, обеспечивающей защиту от несанкционированного проникновения;
- использование резервных входов, запасных подъездных путей;
- отсутствие любых окон;
- использование специальной защиты от любого электромагнитного облучения.
- проведение процедуры расчета нагрузки для потолочных перекрытий.
Tier IV отличается полной устойчивостью перед отказом.
Используется при формировании мощных ЦОД, отличающихся наличием распределенной архитектуры.
Особенности Tier IV:
- обеспечение дублирования инженерных подсистем;
- отсутствие любых отказных точек;
- максимальная надежность каждого сетевого компонента;
- применение высокоскоростных телекоммуникационных каналов;
- обеспечение резервирования всех элементов системы кондиционирования;
- применение системы резервного электропитания;
- использование всесторонней системы защиты от влияния человеческого фактора;
- использование инструментов, обеспечивающих защиту серверной от природных катаклизмов;
- применение технологии автоматического пожаротушения.
Чем выше будет уровень ЦОД, тем у него будут лучше эксплуатационные показатели, а также тем продолжительней у него будет срок эксплуатационной службы.