Как ухаживать за ювелирными изделиями

За любыми ювелирными изделиями необходимо постоянно ухаживать. Неважно, носят ли их ежедневно или только по праздникам. Чтобы блеск, красота и привлекательность сохранялись долгие годы, важно правильно и бережно их хранить, аккуратно носить и обязательно чистить. А приобрести качественные ювелирные изделия можно в магазинах Абу Даби, подробнее о которых можно узнать по ссылке Abu Dhabi jewelry stores.

Хранение ювелирных изделий

Чтобы кольца, серьги, цепочки, кулоны и другие ювелирные изделия не потемнели, следует их хранить в местах, где соприкосновение с внешней средой будет минимальным.

Это могут быть специальные коробочки, шкатулочки или сумочки с мягкими бархатными покрытиями. Лучше, если каждое изделие будет лежать в отдельном отсеке. Если этого не сделать, то они быстро начнут менять цвет, тускнеть, темнеть, покрываться пятнами, окисляться. Особенно подвержены потемнению изделия из серебра.

Некоторые считают, что изменение цвета происходит из-за постоянного соприкосновения с кожей или если человек страдает серьезным заболеванием.

На самом деле все гораздо проще. Происходит реакция на разные соединения, которые есть в составе воздуха. После этого на поверхности, например кольца, появляются пятна или оно полностью меняет цвет и становится буквально черным. Если в составе много меди, то темный налет образуется значительно быстрее. Только что купленное новое изделие сияет и блестит. Но уже через несколько месяцев регулярного ношения оно может потускнеть. Поэтому для защиты серебра, золота или платины используют специальные покрытия из чистого серебра или родия.

Ношение и чистка изделий из драгоценных металлов

Украшения необходимо не только правильно хранить, но и аккуратно носить и чистить.

Изделиям с драгоценными камнями следует уделять больше внимания. Все металлы, из которых делают ювелирные украшения, достаточно мягкие. Они могут деформироваться, погнуться, сломаться. На них со временем появляются трещины, царапины и следы от жира, выделяемого кожей.

Камни в изделиях могут потрескаться или расколоться при неправильном ношении или падении.

Они быстро загрязняются и теряют блеск, поэтому важно вовремя проводить очистку.

Можно самостоятельно чистить ювелирные изделия с камнями или без них в домашних условиях. Для этого следует использовать мыльный раствор, который готовят с использованием обычного хозяйственного мыла или моющего средства для посуды.

В емкость помещают украшения, заливают мыльной водой и оставляют хотя бы 30 минут. Затем их нужно слегка почистить щеточкой, совершая круговые движения, и протереть мягкой салфеткой.

В магазинах можно найти специальные растворы для серебра, золота или платины.

Изделия обрабатывают тряпочкой, смоченной в данном растворе, затем промывают водой, просушивают и полируют специальными салфетками.

Очищать украшения необходимо каждый месяц. Также рекомендуется ежедневно обтирать их мягкой тканью или специальной салфеткой для ухода за ювелирными изделиями.

Их можно приобрести в салонах или хозяйственных магазинах.