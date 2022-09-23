Как выбрать кофемашину для офиса

Кофемашина в офисе дарит возможность насладиться чашечкой ароматного кофе и зарядиться энергией в разгар рабочего дня. Чтобы агрегат прослужил долго и достойно справлялся со своими функциями, следует очень тщательно подбирать модель кофемашины для офиса.
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В чем разница между офисной и домашней кофемашиной
Выбирая кофемашину в офис, нужно иметь в виду, что условия ее эксплуатации будут сильно отличаться от домашних. Вот наиболее существенные отличия:
- За один день в офисе потребляется во много раз больше кофе.
- К офисной технике люди склонны относиться менее бережно, чем к той, что купили за свои деньги.
- Как правило, в месте установки кофемашины в офисе, нет свободного доступа к раковине и холодильнику.
- Для офисной кофемашины на первый план выходит максимальная автоматизация. Это важно, чтобы сотрудники не тратили рабочее время на настройку агрегата. Приготовление чашки кофе должно происходить быстро, без дополнительных манипуляций.
Требования к офисной кофемашине
- В офисе желательно ставить мощный агрегат с максимальным объемом всех емкостей: отсек для кофейных зерен, бак для воды, емкость для отходов. В этом случае добавлять ингредиенты и выбрасывать отходы придется значительно реже.
- Для офисной техники принципиально важна прочность и надежность. Лучше взять аппарат без "наворотов", но такой, чтобы он прослужил долго даже при не слишком аккуратном обращении.
- Стоит заранее определиться с необходимостью наличия капучинатора. Если планируется пить кофе с молоком, нужно обратить внимание на модели с автоматическим капучинатором.
- Если планируется покупка кофемашины с капучинатором, рекомендуется обращать внимание на модели, оснащенные отводящей трубкой. Подсоединив такой аппарат к холодильнику для молока, можно получать вкусный и свежий молочный напиток. Если использовать ультрапастеризованное молоко без охлаждения, вкус напитков будет гораздо хуже.
Варианты
- Для совсем небольшого офиса идеально подойдет капсульная кофемашина. Такие аппараты предельно просты и практически не нуждаются в обслуживании.
- Если планируется употребление кофе в достаточно больших объемах, желательно приобрести надежный и функциональный зерновой автомат для приготовления черного кофе.
- Кофемашину с автоматическим капучинатором следует приобрести, если есть необходимость в приготовлении различных кофейных напитков с молоком. В идеале желательно параллельно приобрести специальный холодильник для молока, который будет устанавливаться рядом с кофемашиной и подключаться к ней.