Как выбрать кофемашину для офиса

Кофемашина в офисе дарит возможность насладиться чашечкой ароматного кофе и зарядиться энергией в разгар рабочего дня. Чтобы агрегат прослужил долго и достойно справлялся со своими функциями, следует очень тщательно подбирать модель кофемашины для офиса.

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В чем разница между офисной и домашней кофемашиной

Выбирая кофемашину в офис, нужно иметь в виду, что условия ее эксплуатации будут сильно отличаться от домашних. Вот наиболее существенные отличия:

За один день в офисе потребляется во много раз больше кофе.

К офисной технике люди склонны относиться менее бережно, чем к той, что купили за свои деньги.

Как правило, в месте установки кофемашины в офисе, нет свободного доступа к раковине и холодильнику.

Для офисной кофемашины на первый план выходит максимальная автоматизация. Это важно, чтобы сотрудники не тратили рабочее время на настройку агрегата. Приготовление чашки кофе должно происходить быстро, без дополнительных манипуляций.

Требования к офисной кофемашине

В офисе желательно ставить мощный агрегат с максимальным объемом всех емкостей: отсек для кофейных зерен, бак для воды, емкость для отходов. В этом случае добавлять ингредиенты и выбрасывать отходы придется значительно реже.

Для офисной техники принципиально важна прочность и надежность. Лучше взять аппарат без "наворотов", но такой, чтобы он прослужил долго даже при не слишком аккуратном обращении.

Стоит заранее определиться с необходимостью наличия капучинатора. Если планируется пить кофе с молоком, нужно обратить внимание на модели с автоматическим капучинатором.

Если планируется покупка кофемашины с капучинатором, рекомендуется обращать внимание на модели, оснащенные отводящей трубкой. Подсоединив такой аппарат к холодильнику для молока, можно получать вкусный и свежий молочный напиток. Если использовать ультрапастеризованное молоко без охлаждения, вкус напитков будет гораздо хуже.

Варианты