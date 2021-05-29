В наш час, на щастя, візит до стоматолога – це не випробування на силу волі і мужність, як бувало в ті роки, коли наші батьки були ще зовсім молодими.

Стоматология Львов формула дент руйнує всі стереотипи. Завдяки сучасним методам знеболення, наркозу, загальним або місцевим, візит до стоматолога тепер став цілком звичайною плановою процедурою, що не супроводжується тривожними очікуваннями і неприємними, а часом і хворобливими відчуттями.

Звичайний місцевий наркоз називають також анестезією. Саме про неї, такого корисного помічника і стоматолога, і пацієнта, ми і розповімо в цьому розділі.

Яка анестезія існує?

Стоматология Львів формула дент тай інші стоматологічні клініки, як правило, найбільш часто використовує наступні:

Аплікаційна анестезія. Суть цієї маніпуляції проста – ясна змащуються ефективним знеболюючим гелем або обприскуються розчином аналогічної дії. Таким чином, пацієнтові навіть не потрібно ставити укол, а ясна втрачають на час чутливість. Цей вид анестезії застосовується і як складова комплексної, двоетапної анестезії, коли, наприклад, пацієнт відчуває себе некомфортно при введенні основного препарату, так і при процедурах, наприклад, гігієнічне чищення зубів при високій чутливості. Часом такий малоінвазивний метод може бути застосований при видаленні рухомого зуба;

Інфільтраційна анестезія – це вже укол підібраного для вас препарату, що забезпечує на певний термін втрату чутливості. Але ставиться цей укол такою тоненькою голочкою, що, особливо важливо при застосуванні аплікаційної анестезії перед введенням препарату, пацієнт, цілком можливо, його навіть і не відчує;

Ну, а пропонована в нашій клініці провідникова анестезія – це найбільш вражаючий метод знеболення! Суть його в тому, що за допомогою невеликої кількості препарату високої концентрації блокуються самі нервові закінчення, а при необхідності – і безпосередньо стовбур нерва, що передає больові імпульси. Так, це теж один або кілька невеликих уколів, що вводяться в найближчу до нервових закінчень зону або під оболонку нерва, але ефект при невеликій кількості введеного препарату максимальний!

При деяких запальних захворюваннях показана дворазова анестезія, яку також виконують висококваліфіковані фахівці нашої клініки. Застосовується вона, коли сам нерв запалений так, що може дати парадоксальну реакцію на застосування знеболюючого препарату, простіше кажучи, препарат не подіє.

Такий стан нерва називають Парабіоз. Але з такими «капризами» є спосіб боротися! Спочатку проводиться легка анестезія, яка знімає цей стан, а вже потім друга і наступні ін'єкції препаратом більш високої концентрації в невеликій кількості, які дають необхідний ефект.

Загалом, способів знеболювання багато, конкретний, який підходить саме для вас, вам підбере лікар.

Тому не бійтеся неприємних відчуттів при лікуванні зубів!

Наша стоматологія не тільки доступна, вона ще й неймовірно комфортна для пацієнта!

Далі на відео ви можете ознайомитися з корисними порадами про види анестезії.