Как выбрать и какое купить греческое оливковое масло?

Оливковое масло ценится своими неповторимыми свойствами и мягким вкусом, особенную роль продукту отводят сторонники здорового питания и те, кто находится на диете по состоянию здоровья.
В настоящем греческом оливковом масле содержится множество полезных веществ и кислот, однако не все знают правила выбора ценного ингредиента. Качественное оливковое масло из Греции можно найти в интернет-магазине olives-oil.ru, читать продолжение.
Чем полезно оливковое масло?
В действительности оливковое масло является источником витаминов и минералов, она легко усваивается и способствует уменьшению жировых отложений в организме. Кислоты и антиоксиданты в составе натурального продукта из плодов оливы позволяют сохранить молодость и упругость кожи, не редко масло и плоды добавляют в косметические вещества для омолаживающего эффекта.
Греческое оливковое масло полезно как в качестве самостоятельной заправки готовых блюд, так и для термической обработки.
Продукт обладает изысканным вкусом и ярким оттенком, так, что его нельзя спутать ни с каким иным маслом.
Благотворное влияние на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы оказывается за счет жирных кислот Омега-9.
Как выбрать греческое оливковое масло?
К сожалению, на полках торговых заведений можно обнаружить масло не очень хорошего качества, либо вовсе иную смесь, мало относящуюся к дарам дерева оливы.
- При выборе продукта следует обратить внимание на информацию производителя, как правило, расположенную на этикетке, либо на информационно-рекламном ярлычке.
- Срок хранения греческого оливкового масла не должен превышать 12 месяцев. При выборе лучше отдать предпочтение той марке, где указана ближайшая дата розлива.
- Упаковка должна быть из материалов, не вступающих в реакции (затемненное стекло), и быть герметичной.
- Цвет натурального оливкового масла имеет постоянный оттенок, без каких-либо примесей, выпадающих в осадок и помутнения.
- Страна изготовитель должна соответствовать условиям выращивания растения, то есть быть одной из предложенных: Турция, Греция, Испания, Израиль, Сирия.
- Информация о сортовой принадлежности говорит о характеристиках масла. Знак extra virgin определяет, что продукт высшего качества из отборных плодов оливы.
- Цвет продукта варьируется между золотистым и слегка бронзовым, но не допускается слоение цветовой гаммы и осадки.
- Греческое оливковое масло производится и разливается в одном месте, поэтому важна принадлежность производителя к указанному государству, и наличие знака ЕС.