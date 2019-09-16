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Как выбрать и какое купить греческое оливковое масло?

16 сентября 2019

Оливковое масло ценится своими неповторимыми свойствами и мягким вкусом, особенную роль продукту отводят сторонники здорового питания и те, кто находится на диете по состоянию здоровья.

В настоящем греческом оливковом масле содержится множество полезных веществ и кислот, однако не все знают правила выбора ценного ингредиента. Качественное оливковое масло из Греции можно найти в интернет-магазине olives-oil.ru, читать продолжение.

Чем полезно оливковое масло?

В действительности оливковое масло является источником витаминов и минералов, она легко усваивается и способствует уменьшению жировых отложений в организме. Кислоты и антиоксиданты в составе натурального продукта из плодов оливы позволяют сохранить молодость и упругость кожи, не редко масло и плоды добавляют в косметические вещества для омолаживающего эффекта.

Греческое оливковое масло полезно как в качестве самостоятельной заправки готовых блюд, так и для термической обработки.

Продукт обладает изысканным вкусом и ярким оттенком, так, что его нельзя спутать ни с каким иным маслом.

Благотворное влияние на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы оказывается за счет жирных кислот Омега-9.

Как выбрать греческое оливковое масло?

К сожалению, на полках торговых заведений можно обнаружить масло не очень хорошего качества, либо вовсе иную смесь, мало относящуюся к дарам дерева оливы.

  1. При выборе продукта следует обратить внимание на информацию производителя, как правило, расположенную на этикетке, либо на информационно-рекламном ярлычке.
  2. Срок хранения греческого оливкового масла не должен превышать 12 месяцев. При выборе лучше отдать предпочтение той марке, где указана ближайшая дата розлива.
  3. Упаковка должна быть из материалов, не вступающих в реакции (затемненное стекло), и быть герметичной.
  4. Цвет натурального оливкового масла имеет постоянный оттенок, без каких-либо примесей, выпадающих в осадок и помутнения.
  5. Страна изготовитель должна соответствовать условиям выращивания растения, то есть быть одной из предложенных: Турция, Греция, Испания, Израиль, Сирия.
  6. Информация о сортовой принадлежности говорит о характеристиках масла. Знак extra virgin определяет, что продукт высшего качества из отборных плодов оливы.
  7. Цвет продукта варьируется между золотистым и слегка бронзовым, но не допускается слоение цветовой гаммы и осадки.
  8. Греческое оливковое масло производится и разливается в одном месте, поэтому важна принадлежность производителя к указанному государству, и наличие знака ЕС.



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