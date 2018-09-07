Как выбрать фитнес-клуб?

Очень многие до сих пор не понимают, что физическая нагрузка является такой же необходимостью для человека, как ночной сон или регулярные приёмы пищи. Без физкультуры иммунная система перестаёт справляться с наплывом внешних угроз. При этом никто не говорит, что требуются профессиональные занятия спортом. Достаточно трёх тренировок в неделю, чтобы обеспечить собственному организму сносную форму во всех смыслах. Существует великое множество направлений для осуществления вышеозначенного.

Но самым доступным и практичным с точки зрения траты времени является тренажёрный зал. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что тренажёрных залов в любом крупном городе в значительной степени больше, чем бассейнов или легкоатлетических стадионов. При всём вышеозначенном, фитнес клуб стоимость выставляет предельно демократичную. Главным преимуществом фитнеса считается возможность проработки каждой группы мышц. Следовательно, развиваться человек будет гармонично (у бегунов отстаёт в развитии плечевой пояс, а у турник-менов всегда слабые ноги).

Какой фитнес-клуб подойдёт Вам идеально?

Существует всего несколько критериев выбора тренажёрного зала:

максимально удобное расположение (на дорогу не потребуется тратить много времени);

зал располагает всеми необходимыми тренажёрами;

в зале присутствуют высококвалифицированные инструктора;

зал располагает достаточно просторной парковкой.

Даже если в Вашем городе имеется всего несколько действительно хорошо укомплектованных фитнес-залов, но при этом располагаются они на другом конце города, тренироваться в них вряд ли имеет смысл.

Вы будете тратить огромное количество времени на дорогу. Это будет негативным образом сказываться на мотивации (идёт дождь, ещё и ехать за тридевять земель – останусь дома сегодня).

Найти квалифицированного тренера – большая удача

Фитнес и бодибилдинг достаточно родственные направления в спорте. Очень многие, увлекаясь фитнесом, в последующем уходят в бб. Причём означенное характерно не только для мужчин, но и для женщин.

Занимаясь телостроительством, приходится учитывать массу моментов: тренировочная программа, прогрессия весов, восстановительный период, рацион, регулярный и полноценный отдых и т.д.

Иначе говоря, подобная спортивная нагрузка целиком и полностью изменит Ваш подход к жизни (явно оздоровив его). Ведь без этого даже незначительных успехов добиться вряд ли получится.

Не стоит полагаться исключительно на мнение тренера. Изучайте технические подходы самостоятельно, экспериментируйте и достигайте новых высот!

В видео даются полезные советы по выбору фитнес-зала: