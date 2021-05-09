Как выбрать фидер для рыбалки и какую леску использовать

Не так давно в моду вошла фидерная ловля рыбы. Этот тип ловли доступен многим. Именно по этой причине он пользуется такой популярностью. В монтаж такого удилища включены крючок для наживки и огружённая кормушка.

В кормушку можно загружать корм как приготовленный самостоятельно, так и уже готовый. Отыскать фидер довольно просто. Но надёжность выбранного приспособления напрямую зависит от рыбака. Выбрать качественный фидер и другие рыболовные снасти можно в интернет-магазине Bravefishing.

Правила выбора

Многие любят ловить рыбу. Но при этом не всегда обращают внимание на важные детали при приобретении снастей. При выборе фидера особое внимание необходимо уделить таким параметрам, как:

Материал производства. Производиться удилище может из таких материалов, как углепластик и композит, стекловолокно. У каждого из этих материалов присутствуют свои положительные и отрицательные свойства. Стойким к повреждениям и весьма прочным являются удилища из стекловолокна. Но оно обладает значительной массой.

Довольно мощным типом фидера является углепластиковая палочка. Её масса наиболее лёгкая. Но при неправильном обращении или же превышении рекомендованной нагрузки она быстро ломается. Для новичков рекомендовано выбирать изделия из композита. В составе присутствуют стекловолокно и карбон. Большие нагрузки эти удилища отлично выдерживают. К разрушающим факторам они довольно устойчивые.

При выборе длины удилища учитывают условия рыбной ловли. Как правило, все удилища по длине могут быть в пределах 2,7 – 4,8 метров. Новичку лучше всего подбирать изделие длиной в пределах 3,2 – 3,9 метров. При помощи их можно проводить ловлю как на умеренном течении реки, так и на стоячих водоёмах. Заброс таких удилищ будет точным и весьма дальним.

По строю также стоит правильно подбирать изделие. Палки могут быть разделены по этому критерию на медленные и быстрые. Для сверхдальних и дальних забросов предпочтительно выбирать изделия быстрые. А для вываживания трофейных вариантов лучше выбирать медленные удилища.

Также важным показателем является тест удилища. Перед оснасткой стоит изучить структуру и массу, а также габариты кормушек, используемых для рыбной ловли.

По тесту все фидера могут быть разделены на лёгкие и средние, средне-лёгкие и среднетяжёлые, а также тяжёлые и экстратяжёлые. У каждого удилищ свои параметры допустимой нагрузки. Леску стоит подбирать качественную и максимально крепкую.