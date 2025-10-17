Что такое бизнес центр
17 октября 2025

Бизнес-центры – это центры деловой активности с одним или несколькими офисными зданиями, имеющие соответствующую инфраструктуру, чтобы вести предпринимательскую деятельность в арендованных помещениях.

Обычно создаются в центрах городов и их престижных районов, деловых кварталах. В состав элитных бизнес-центров включается весь нужный для долгосрочного нахождения функционал: гостиницы (или номера) и рестораны, обязательные залы для конференций и переговоров, паркинги, салоны с магазинами, оборудованные офисы. Арендовать офисы в бизнес центрах СПб можно в БЦ «Сенатор».

Как классифицируются бизнес-центры

Отдельные деловые центры имеют выгодное преимущество перед офисами в обычных застройках: вокруг все располагает в работе, не отвлекаясь на социальные и бытовые аспекты городских кварталов.

Но сами центры отличаются по уровню и содержанию. Российская гильдия управляющих и девелоперов ведет классификацию деловых комплексов по таким критериям:

  • Какая архитектура и конструкции.
  • Степень обеспечения инженерными коммуникациями.
  • Расположение.
  • Доступность автомобилистам к автодорогам и магистралям, а также персонала – к маршрутам городского транспорта.
  • Показатели экологической чистоты.
  • Какое управление и обслуживание комплексов.

По классификации РГКУД, БЦ имеют классы А, В+ и В после соответствующих регистраций.

Это способствует повышению рейтингов и наполняемости предлагаемых площадей.

Факторы удобства

Давно при выборе БЦ достаточно было оценить арендную плату, и есть ли рядом парковка. Сейчас арендаторам важен целый спектр критериев: общее удобство среды, технологичность и инклюзивность, комфортность в работе и размещении приезжих бизнесменов.

Важную роль играет:

  • Есть ли, и как далеко или близко общественное питание.
  • Коворкинг и рекреационные зоны внутри.
  • Наличие пространств под кратковременные рабочие встречи вне офиса – индивидуальные и массовые или групповые.
  • Устройство логистики в прилегающих районах. Доступность для пешеходов и работа общегородского транспорта.
  • Новые тенденции – удобно ли доехать самокатом и велосипедом.

Уровень и полнота насыщенности такими элементами будет решающей при выборе БЦ арендаторами и гостями.

В новых поколениях офисных структур актуализируются принципы развития бизнес-кластеров:

  • Уровень цифровизации. Биометрические доступы, охват и скорость интернета, аналитика, интеграция с внешними цифровыми структурами.
  • Органическая интегрированность в городской архитектуре, общая привлекательность центра, престижность в городе.
  • Многофункциональность с площадками под мероприятия, образование, общественные инициативы, тип города в городе.

Привлекают внимание БЦ, в которых свойственно пересечение бизнесменов с властями, СМИ, жителями.

Это способствует активности и насыщенности бизнеса.



