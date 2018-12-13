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Как выбрать дверь-сейф для квартиры

13 декабря 2018

Каждая семья обеспокоена безопасностью своего жилища, поэтому вопрос выбора сейф-двери для квартиры весьма актуален. Такие изделия на практике доказали превосходную взломоустойчивость и надежность.Как выбрать дверь-сейф для квартиры

Однако не каждая дверь обладает таким же качествами и характеристиками, как модель Гардиан ДС 8У, поэтому к подбору двери-сейфа следует подходить со знанием дела.

Материал

Этот критерий весьма важен. Отлично, если в составе изделия будет несколько металлических листов, толщиной от 2 до 3 миллиметров. Если используется лист легированной стали, то вполне хватит и 1,5 мм.

Следует понимать: толстый металл – это вовсе не гарантия качества, так как это утяжеляет изделие и приводит к тому, что петли может «повести».

Что касается отделки, то это может быть:

  • дерево – смотрится красиво, но и делает изделие дорогим;
  • шпон – придает двери роскошный вид, но стоит дешевле предыдущего варианта;
  • МДФ-панели;
  • порошковая краска – ею покрывают металлический лист. Дешево, можно выбрать любой оттенок, который сохранится на долгое время;
  • пластик – самый дешевый вариант.

Способ изготовления

  1. Профильные модели. Технология проста, потому произведенные таким образом двери не слишком дорогие: листы металла посредством с помощью дуговой сварки соединяются между собой.
  2. Гнуто-сварные изделия. Полотно изготавливается на особом гибочном станке, металл не подвергается термической обработке. Остальные детали привариваются точечной сваркой. Такие двери прочнее первых.
Как выбрать дверь-сейф для квартиры

Класс взломостойкости

Ее степень определяется специальными испытаниями: двери подвергают воздействию электрических и механических инструментов.

У каждого производителя свой класс надежности, имеющий буквенное и цифровое значение.

На что еще обратить внимание

К дополнительным элементам, которыми должно обладать такое изделие, относятся:

  • петли – их должно быть не менее трех, с опорными подшипниками;
  • ребра жесткости – дополнительно укрепляют полотно двери;
  • нащельник – его роль состоит в том, чтобы не дать взломать короб;
  • противосъемные штыри не позволяет снять с петель полотно, если их срезают;
  • замок – их должно быть как минимум два, сувальдный и цилиндровый. Отличный вариант – электронный;
  • утеплитель – обеспечивает сохранение тепла и звукоизоляцию.

И главное – покупать сейф-дверь можно только производства именитой компании, высоко зарекомендовавшей себя на рынке.



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