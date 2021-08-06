Повторить успех Анжелики Терлюги и получить медаль еще одной каратистке не удалось.

Украинская каратистка Анита Серегина не прошла в полуфинал Олимпийских игр в Токио по каратэ. Серегина, которая выступает в весовой категории до 61 кг, не попала в двойку лучших по итогам групповой стадии.

Анита Серегина в групповой стадии должна была провести четыре схватки — против представительницы Перу Александры Гранде Риско, марокканки Бтисам Садини, египтянки Джани Лотфи и сербки Йованы Прекович. В полуфинал должны были пройти две лучшие представительницы из каждой группы, они же гарантировали бы себе медаль Олимпиады.

Читайте также: Украинка Терлюга завоевала историческое «серебро» на Олимпиаде-2020 из каратеУкраїнка успешно начала схватки на Олимпийских Играх — Серегина одолела перуанку 6:1 по очкам, а с марокканкой свел схватку вничью — 1:1. Третью схватку против представительницы Египта Джани Лотфи украинка проиграла, из-за чего опустилась на третье место.

Для того, чтобы побороться за победу, украинке нужно было одолеть сербку Прекович — чемпионку мира в 2018 году и действующую чемпионку Европы. Серегиной почти удалось достичь этого результата.

Хотя Прекович вышла вперед 3:0, украинка отыгралась и набрала четыре очка (юко и иппон). Однако удержать преимущество украинской каратистке не удалось — Прекович добыла еще три очка иппоном.

Таким образом, Анита Серегина прекращает выступления на Олимпиаде-2020 в групповой стадии. Кто такая Анита Серегина?31-летняя украинская каратистка, представительница Одесской области.

Серегина-9-кратная чемпионка Европы в кумите и командном кумите. Лучшие результаты на Евро — «золото» в кумите (2013 год) и командном кумите (2017 год).

Последнюю награду международного уровня Серегина получила в 2021 году, став серебряным призером чемпионата Европы в кумитэ. Что дальше, 6 августа (после 11: 00) — старт выступлений в каратэ Станислава Горуны (до 75 кг).