идеи в лицах

Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля

29 января 2019

Во время ремонта автомобиля используется большое количество различных запчастей и инструментов. Без некоторых из них у вас не получится выкрутить или, наоборот, закрутить болт, гайку и так далее.
Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля
Мы поговорим об одном из видов специальных гаечных ключей. Название данного инструмента динамометрический ключ. Прочитав эту статью, вы будете знать, какой ключ нужно покупать, и для чего он предназначен.

Что это такое

Данное изделие является одним из видов гаечных ключей, но, в тоже время, имеет дополнительную функцию, которая называется динамометр. Чаще всего она применяется для того, чтобы определить, насколько качественно затянута резьба.

Использование динамометрического ключа помогает избегать таких проблем как:

  • обрыв резьбы;
  • плохое скрепление узла;
  • механические воздействие и повреждение болтов;
  • выход из строя гравера.
Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля

Виды

Такой ключ классифицируют по области назначения, а также по типу индикатора:

  1. Первый тип имеет очень компактный и удобный вид больше похожий на отвертку. Чаще всего используется в работе с очень хрупким механизмом или при разборке или сборке электрической техники и приборов. Поэтому, если вам нужно починить микроволновку или другой любой предмет, который «питается» от розетки, данный тип отлично справится со своей задачей.
  2. Второй наиболее распространенный вид – это ручной динамометрический ключ. Он применяется чаще всего домашними мастерами или на производственных участках, а также в мастерских по ремонту автомобилей.
  3. Изделия с цифровыми индикаторами. Такой тип ключей стоит использоват, если вам необходимо управлять затяжным усилием с максимальной точностью. Эта разновидность также отлично подойдет для работы на СТО или с электроникой. Поэтом в случае если вам нужно проводить монтажные работы электрического оборудования, данный ключ является отличным вариантом.
  4. Четвертый вид – это комбинированный динамометрический ключ с возможностью выставлять момент затяжки. Этот вид может иметь индикаторы в виде стрелы или цифр. Одним из главных преимуществ данного ключа является свойство предохранения от того, что вы случайно приложите больше усилий в крутящем моменте, чем нужно.

Вывод

Почему именно в нашем интернет-магазине нужно приобретать это изделие? Вот преимущества такой покупки:

  • быстрая доставка;
  • большой ассортимент продукции;
  • приятные для вас и вашего кошелька цены;
  • надежность и долговечность инструмента обеспечена его высоким качеством.

Заказ товара на сайте не вызовет трудностей, нужно только выбрать нужный динамометрический ключ, и в корзине заполнить форму оплаты. После чего вам на почту придет уведомление о том, что заказ принят и с вами свяжется наш менеджер.

Весь ассортимент представлен на главной странице, что делает поиск нужного инструмента в разы быстрее.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Никитина: Цены, да, адекватные! Мы сами не думали, что московский таун можно за такие деньги приобрести – за...
  • Рори: Про Новую Москву знаем, да. По ценам, смотрю, у них нормально,я думала дороже будет. Да ещё и школа искусств на...
  • Никитина: Мы смотрели юго-запад и юг. Из всех понравился больше всего кп Марсель. Вообще, у застройщика Оптиленд еще...
  • Рори: А какие вы смотрели? Мы хотим тоже к Москве перебраться, но сами там ничего не знаем.
  • serge: Домашних вариантов может быть много. Кто-то делает ее из обычного батона, кто-то печет круглые коржи, кто-то...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика