Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля

Во время ремонта автомобиля используется большое количество различных запчастей и инструментов. Без некоторых из них у вас не получится выкрутить или, наоборот, закрутить болт, гайку и так далее.



Мы поговорим об одном из видов специальных гаечных ключей. Название данного инструмента динамометрический ключ. Прочитав эту статью, вы будете знать, какой ключ нужно покупать, и для чего он предназначен.

Что это такое

Данное изделие является одним из видов гаечных ключей, но, в тоже время, имеет дополнительную функцию, которая называется динамометр. Чаще всего она применяется для того, чтобы определить, насколько качественно затянута резьба.

Использование динамометрического ключа помогает избегать таких проблем как:

обрыв резьбы;

плохое скрепление узла;

механические воздействие и повреждение болтов;

выход из строя гравера.

Виды

Такой ключ классифицируют по области назначения, а также по типу индикатора:

Первый тип имеет очень компактный и удобный вид больше похожий на отвертку. Чаще всего используется в работе с очень хрупким механизмом или при разборке или сборке электрической техники и приборов. Поэтому, если вам нужно починить микроволновку или другой любой предмет, который «питается» от розетки, данный тип отлично справится со своей задачей. Второй наиболее распространенный вид – это ручной динамометрический ключ. Он применяется чаще всего домашними мастерами или на производственных участках, а также в мастерских по ремонту автомобилей. Изделия с цифровыми индикаторами. Такой тип ключей стоит использоват, если вам необходимо управлять затяжным усилием с максимальной точностью. Эта разновидность также отлично подойдет для работы на СТО или с электроникой. Поэтом в случае если вам нужно проводить монтажные работы электрического оборудования, данный ключ является отличным вариантом. Четвертый вид – это комбинированный динамометрический ключ с возможностью выставлять момент затяжки. Этот вид может иметь индикаторы в виде стрелы или цифр. Одним из главных преимуществ данного ключа является свойство предохранения от того, что вы случайно приложите больше усилий в крутящем моменте, чем нужно.

Вывод

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