Типичные «грабли» начинающих бизнесменов

Если в вашей голове созрел серьёзный план по открытию собственного бизнеса, то скорее всего, вас волнует любая деталь, которая может воспрепятствовать реализации и процветанию идеи.

Действительно, лучше на ранних этапах быть ко всему готовым и заведомо учесть советы более опытных предпринимателей.

По данным специалистов рисуется не очень впечатляющая картина, так как четверть новоиспеченных бизнесменов, «сворачивают» свои дела в течении двенадцати месяцев, а ещё половина из оставшихся – в первые три года.

Любой бизнес, особенно на начальных этапах, требует деликатного подхода, поэтому если вы желаете оказаться в числе счастливчиков, то следует приложить максимум усилий, чтобы не совершить шаблонных ошибок присущих новичкам, и о которых пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Недостаточная оценка важности маркетингового исследования

Первым делом, нужно хладнокровно взглянуть правде в глаза и провести анализ, насколько востребован товар или услуга, которую вы планируете реализовывать. Но помимо спроса, должна быть определена приемлемая цена, которая будет способна одновременно привлечь покупателя и продвигать бизнес в верх по лестнице успеха.

Безусловно, с постоянно возрастающей конкуренцией сделать это будет непросто, на чеку нужно быть постоянно. Следует изучить целевую аудиторию, их уровень доходов и т.п. Главное, не строить воздушные замки и снять «розовые» очки — иллюзия может стать фатальной для далеко идущих планов. У каждого человека свой стиль проведения маркетинговых исследований: в то время как одни обращаются за помощью к профессиональным агентствам, другие предпочитают посоветоваться с друзьями и родственниками.

Смотря на вещи реально, можно понять, что последний вариант, мягко говоря, не совсем перспективный. Если финансов недостаточно для проведения профессионального анализа, то можно позаимствовать опыт у людей, успешно прошедших тернистый путь с самых первых шагов.

Постарайтесь учесть все потенциальные расходы

Любое начинание в сфере бизнеса требует значительных денежных влияний, которые, при положительном раскладе, окупятся спустя несколько лет.

При составлении финансового плана, необходимо учесть всевозможные нюансы, в том числе и форс-мажорные, в таком случае, практически ничто не сможет застать врасплох. Постарайтесь не торопиться при составлении расходной части – она должна включать, как первоначальные расходы (покупка оборудования, разрешительная документация, регистрационные действия), так и ежемесячный текущий бюджет (аренда, бухгалтерия, реклама, изготовление сайта, хостинг сервера и т.п.) Реальность такова, что далеко не все зависит от деловых качеств человека и предусмотреть экономическую ситуацию наперед, практически невозможно, но подготовиться к неприятному повороту событий все же можно.

Страховой фонд станет отличным спасательным кругом в трудный период, и удержит бизнес на плаву.

Не игнорируйте грамотную консультацию

Любой руководитель должен быть подкован, хотя бы поверхностно, в отдельных областях своего дела, в том числе и в элементарном минимальном понимании бухгалтерской отчётности.

Для получения необходимых знаний, можно посещать тематические семинары, а также напрямую обращаться за помощью к знающим людям. Бухгалтерия одно из самых уязвимых мест в бизнесе, поэтому сотрудники должны понимать, что имеют дело с компетентной личностью, которую не удастся обвести вокруг пальца.

Следите за конкурентами

Изучив своих конкурентов в самом начале, большинство предпринимателей успокаиваются и полностью погружаются в работу, полностью забывая о существовании первых. Следует всегда вести наблюдение за компаниями, работающими в одном сегменте с вами.

Какую рекламную кампанию ведут, какие изменения в ценовой политике произошли, какие акции проводят, обо всем этом, вы должны быть осведомлены. Игнорирование данного пункта, может значительно снизить рейтинг вашей компании в глазах клиентов.

Не нужно распыляться

Выбрав одну нишу, не стоит хвататься за другую, пока первая не будет твердо «стоять на ногах».

Конечно соблазнов, ухватиться сразу за все, будет очень много, но на кону стоит успех всего бизнеса в целом. Человек просто не в состоянии уследить за несколькими делами одновременно, поэтому шансы допустить оплошность в одной из сфер, кратно возрастают.

Всегда трезво оценивайте возможности своей компании, по мнению специалистов, излишний оптимизм никогда не приведёт к хорошим результатам, зато создаст много реальных проблем.