Как вебмастеру заработать в Rotapost.ru

Rotapost – сервис, который работает с 2009 года. На бирже присутствует около 50 000 площадок. Вебмастер может зарабатывать на размещении постовых, пресс-релизов и статей.

Как зарегистрироваться

При прохождении регистрации необходимо ввести следующие сведения:

почтовый ящик;

ФИО;

пароль.

Войти в личный кабинет можно с помощью социальных сетей (Twitter, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте). Для завершения процедуры необходимо перейти по ссылке, указанной в письме.

Требования к площадкам

Можно выделить несколько критериев, которые rotapost.ru предъявляет к сайтам:

В систему не допускается площадки с ворованным или генерированным контентом. Возраст сайта должен быть не меньше 30 дней. Обязательным условием является регулярное обновление ресурса. Минимальное количество читателей Twitter-блога должно быть не меньше 30. Владелец канала Telegram должен иметь хотя бы 100 подписчиков.

Как заработать на бирже Rotapost

После авторизации вебмастер попадает в личный кабинет, в котором нужно добавить свой сайт. Система проведет автоматический анализ основных показателей ресурса.

Если ИКС сайта меньше 10, то лучше всего поставить цену до 100 рублей за постовой. Исполнитель должен знать, что все блоги проходят ручную модерацию. Площадка должна соответствовать требованиям биржи.

Чтобы подтвердить право на сайт можно воспользоваться 2 способами:

Владелец блога может воспользоваться FTP доступом. Для прохождения процедуры достаточно добавить специальный метатег в начале страницы. Существует возможность размещения файла в корневом каталоге сайта. После этого нужно нажать на кнопку «Подтвердить».

Типы заданий

Сервис предоставляет блогерам несколько возможностей для получения дохода:

Владелец площадки может разместить постовой, который включает в себя ссылку с заданным анкором. Оптимизаторы продвигают свои сайты с помощью уникальных статей. Компании часто заказывают размещение пресс-релизов.

Преимущества биржи

Владельцев сайтов привлекает несколько достоинств сервиса.

Либеральность

В привилегированном положении находятся домены 2 уровня. В поисковой выдаче должно быть хотя бы 50 страниц. Существует возможность добавления сайтов на бесплатных блогохостингах. Однако к ним предъявляются более жесткие требования.

Удобная панель управления

Разобраться с интерфейсом может даже новичок.

Адекватные цены

Система автоматически пересчитывает среднюю стоимость постовых. Владелец площадки сразу получает информацию о малейших отклонениях цены от рыночной.

Возможность поторговаться

Биржа позволяет вебмастером и рекламодателям договариваться о более подходящих условиях.

Как снять деньги

Минимальная сумма, которую можно вывести на свой кошелек, составляет 100 руб. Продолжительность транзакции может колебаться от 3 до 7 дней.