он думал и был вознагражден идеей

Как открыть салон красоты с нуля

20 июня 2017

Сегодня салоны красоты пользуются огромной популярностью среди девушек и женщин. Именно поэтому, многие начинающие предприниматели используют такую идею по открытию заведения в качестве эффективного бизнес-плана.

салон красоты с нуля

Если вы решили создать собственный салон красоты, необходимо позаботиться о приобретении хорошего оборудования для работы. В этом вопросе поможет сайт https://uspeh-salona.ru/oborudovanie-v-riazani/.

Регистрация

Перед тем, как открыть собственный салон красоты, необходимо получить разрешения у определенных инстанций. Для основания бизнеса, нужно пройти регистрацию в качестве предпринимателя.

Систему вы выбираете самостоятельно, исходя из того, сколько человек участвует в создании бизнеса. Известно, что существует два вида: ООО и ИП.

Начинающим бизнесменам лучше всего начинать со второго варианта. Постепенно, когда бизнес начнет расширяться, можно перейти с ИП на ООО.

Что же касается системы налогообложения, то все зависит от услуг, которые вы намерены предоставлять в салоне. Если это бытовые виды, включающие в себя стрижу, маникюр, педикюр и прочее, то применятся ЕНВД.

При наличии косметологических и медицинских процедур, предусмотрена упрощенная система налогообложения.

Как уже было отмечено выше, в период основания бизнеса, нужно получить разрешение и пройти регистрацию в определенных органах. Сюда относятся СЭС, водоканал и администрация города (в некоторых случаях – района).

Предприниматель должен получить разрешение от пожарной службы и энергоконтроля. Только после этого основание салона красоты будет возможным.

как открыть салон красоты

Во время выбора помещения, необходимо учитывать несколько важных моментов. Сюда относятся:

  • для салонов не разрешается использовать подвальные помещения;
  • площадь должна составлять не менее 14 кв.м;
  • обязательным условием является наличие отдельной вентиляционной системы.

В салоне должны быть обустроены канализация и водопровод.

Виды салонов

При создании салона красоты, заранее необходимо определиться с видом заведения. На сегодняшний день, существуют такие варианты:

  • салоны эконом-класса;
  • бизнес варианты;
  • салоны класса Люкс.

Особое внимание стоит уделить последнему пункту. В основном, салоны люкс-класса предлагают клиента уникальные процедуры, что также сказывается на стоимости услуг.

Если вы не намерены использовать подобные варианты в своем салоне, можно обратиться к виду «эконом». Такие салоны являются отличным началом для хорошего старта.



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