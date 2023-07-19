Корпоративные подарки от компании Бизон

Использование корпоративных подарков в ряде мероприятий (международные экспо, локальные выставки, переговоры с предполагаемыми партнёрами и т.д.) – один из лучших методов маркетингового продвижения для компании. Но положительный эффект будет достигнут лишь в случае, если бизнес-сувениры обладают действительно отменным качеством. Найти производителя сувенирной продукции, который готов обеспечить высокие характеристики корпоративных подарков при широкой партии, низких сроках и умеренной закупочной стоимости – очень непросто.

«Bison-media» присутствует в сегменте производства полиграфической продукции уже более 15 лет. Важно подчеркнуть, что производитель располагается в Москве, где конкуренция на порядки выше в сравнении с регионами. Предлагаемый полный цикл полиграфических услуг в сочетании с ответственностью, соблюдением сроков и возможностью доставки партий бизнес-сувениров по всему миру позволяет оставаться в числе лидеров.

Компания «Бизон» в цифрах

Следующие факты весьма красноречиво описывают компанию:

в бизнесе с 2005 года (деятельность не прекращалась и в кризисный 2008 год);

к настоящему моменту реализовано более 5000 проектов;

более 300 подрядчиков компании рассредоточены по всей планете;

дизайнеры компании доступны в течение 12 часов (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

В данный момент «БИЗОН» входит в топ-7 полиграфических компаний в Москве.

При составлении означенного рейтинга учитывались не только современность применяемых технологий, сроки доставки партии, но и «среднее-арифметическое» отзывов клиентов.

В ассортименте компании присутствует более 70 000 товаров, которые могут быть превращены в бизнес-сувениры через брендирование и другие оформительные подходы.

Отличительной особенностью «Бизона» от конкурентов следует считать наличие собственного шоу-рума (ул. Нижегородская, 29-33, стр. 14). Здесь заказчик может лично ознакомиться с качеством предлагаемой продукции и общим ассортиментом изделий.

Профессиональный подход в работе с клиентами

В начале сотрудничества клиента и компании происходит чётка установка целей – специалисты выясняют пожелания и идеи в отношении будущих бизнес-сувениров. В течение одного рабочего дня будет сформировано бизнес-предложение.

А именно – профессионалы просчитают стоимость партии бизнес-сувениров с указанными характеристиками и предоставят весь спектр необходимой информации клиенту (сроки производства, сроки и стоимость доставки и т.д.).

Производство партии будет запущено только после согласования образцов продукции.

Доставка изготовленной партии корпоративных подарков по Москве осуществляется в течение одного дня.