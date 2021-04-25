Как утеплить мансардные окна

Сегодня многие любят устанавливать мансардные окна, поскольку они дают очень интересные ощущения для людей, которые прежде никогда не наблюдали через них мир.

Однако очень важно позаботиться о том, чтобы такие окна были утеплены, ведь в противном случае в холодные периоды возникнут серьезные проблемы. Мансардные окна в Минске по выгодным ценам предлагает компания https://okna-ori.by/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0.

Этапы

Во-первых, окна стараются спроектировать таким образом, чтобы окно идеально подходило под проем для него. Во-вторых, при монтаже используют те или иные теплоизолирующие материалы, которые позволят избавиться от сквозняков из щелей.

Конечно, последние будут таким образом удалены.

Во-вторых, после того как окно будет установлено, его в идеале проверяют тепловизором, для того чтобы обнаружить мостики холода, если таковые имеются. Также выполняют монтаж радиатора отопления прямо под окном, поскольку это отлично помогает предотвратить замерзание стекла и все негативные последствия, с этим связанные.

После этого желательно еще раз проверить все тепловизором.

Нюансы

Существуют разные материалы, которые могут использоваться для изготовления окон такого типа.

Есть изделия из поливинилхлорида, но также на рынке можно найти и варианты, выполненные из древесины. Последние считаются более экологичными. Кроме того, древесина будет более долговечна. Впрочем, в плане теплоизоляции меры нужно применять одни и те же.

Очень важно учитывать местность вокруг дома и климат, однако при этом стоит производить все расчеты и заказывать такую конструкцию, которая справиться с максимально суровыми условиями, какие только возможны в этой полосе.

Такой подход позволит избежать неожиданностей, которые могут возникнуть при температурных минимумах. Важно понимать и то, что существует такое явление как аномально низкие температуры, неожиданно сильный ветер.

Если возникла необходимость утеплить мансардные окна, можно выполнить работу самостоятельно. Однако не у всех есть для этого время, силы и навыки, а потому зачастую более рационально заказать это какому-то специалисту или их команде.

Но, конечно, лучше сначала почитать о них отзывы или отзывы о компании, что предлагает такие услуги. Это должны быть отзывы, размещенные на независимых интернет-ресурсах.

Также важно, чтобы стоимость услуг не была значительно ниже среднего.