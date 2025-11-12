Как делается разработка телеграм-ботов

Боты в Телеграме – приложения, автоматизирующие коммуницирование между бизнес-проектами. Освобождают персонал компаний от рутинных операций, экономя их рабочее время для более эффективного использования. Общаются с клиентами, принимают платежи, оформляют продажи и доставку. Разработкой телеграм-ботов занимается Digital-агентство Синвеб https://synweb.ru.

Простые боты в Телеграм можно создавать с помощью его встроенного бота botfather. Но полную функциональность с учетом задач конкретного бизнеса можно создавать только программированием с помощью профессиональной компании-подрядчика.

Что можно сделать с botfather

В этом приложении зарегистрировать новый бот, получить доступ.

Описать нужные задачи. Выбрать перечень команд, настроить их работу.

Но такие боты не отвечают за функционал, как это сделает программируемый бот. Команды в них – просто визуальные окна с элементарными действиями – пуск, выдача справки по нескольким шаблонным вопросам. Они не делают монетизацию с оплатами и подписками, не ведут анализ аудитории и не работают с ней в полноценном диалоге.

Программируемые боты

Боты, создаваемые программно, исполнят любые функции, реализуют максимальные возможности для выполнения бизнес-задач с продажами, подписками, деловыми отношениями, управлением персоналом.

Разрабатываются на языках С, РНР, Java и javascript, Python. Они создаются с использованием фрейморков и библиотек для работы с API Телеграма. Чтобы работа велась в реальное время, на серверах формируются коды, поддерживаемые безопасным протоколом HTTPS. Программируемый бот может создаваться на любых платформах. Работать там свободно и гибко.

При разработке на javascript применяются библиотеки Telegraf.js.

Устанавливаются нужные библиотеки, создается папка под описываемый проект, инициализируется. Пишутся коды для бота с необходимыми текстовыми сообщениями, которыми он будет вести диалог с пользователями.

В кодах формируются команды, на которые будет реагировать бот. После этого он запускается и тестируется, настраивается.

При разработке ботов на языке PHP используется библиотека telegram-bot-sdk. На нее также оформляется допуск по токену, после чего ведется настройка веб-хуков – адресов URL, на которые будет реализоваться пересылка команд, вводимых пользователями в чатах этих ботов.

При этом по требованиям Телеграм, адреса веб-хуков нужно настраивать на безопасный протокол SSL.

Для реального времени в текущей работе, коды переносятся на серверы при поддержке HTTPS.