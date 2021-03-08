Как устранить конденсат на пластиковых окнах

Оконные конструкции, созданные из металлопластика, являются очень распространёнными в современном мире. И это не просто так. Ведь у них отличные характеристики качества и презентабельный внешний вид. Но иногда на них можно наблюдать появление конденсата.

Это происходит тогда, когда в помещении повышенный уровень влажности (более 45%) и температурный режим. Более подробную информацию про то, как избавиться от конденсата на окнах ПВХ можно узнать на сайте https://severny.by/stati/okna-i-dveri/kak-izbavitsya-ot-kondensata-na-oknah-pvh.

Если температура будет в пределах 21 градуса. Но есть и иные причины возникновения конденсата на окнах. К ним относят:

Изделия плохого качества с плохими параметрами герметизации. Из-за этого холодный воздух с улицы может попадать между створками с корпусом. Именно в такой ситуации всегда на внутренней поверхности появляется струя охлаждённого воздуха, встречающаяся с тёплым, который присутствует в помещении. Вследствие подобного явления на поверхности окна появляются капельки воды.

Если оконная конструкция была монтирована без учёта параметров, то конденсат на окнах также может появляться.

В некоторых ситуациях тёплый воздушный поток с помещения не способен достигать оконных поверхностей. Это бывает из-за плотно зашторенных окон или же широкого подоконника.

Недостаточный уровень вентиляции в помещении.

Неисправное состояние отопительной системы.

Стоит помнить о том, что главными источниками возникновения конденсата на поверхности окон могут служить аквариум и комнатные растения, приготовление пищи и дыхание человека, прочие подобные факторы.

Способы устранения конденсата

Чтобы не было неожиданных негативных последствий, с пластиковых окон необходимо своевременно удалять конденсат.

Сделать это можно несколькими способами. В первую очередь рекомендовано избавиться от источника влажности в помещении. Конечно же, такой метод не подходит для тех, где источником являются только люди.

Также можно привести в норму параметры вентиляции. С влажностью в пространстве поможет бороться проветривание. При открытие окна влажный воздух выходит, а сухой вместо него заходит.

Благодаря этому конденсат будет появляться гораздо меньше. Отлично с подобной задачей справляется и вытяжка, работающая исправно. Также можно увеличить температурный режим холодных поверхностей.

Циркуляция воздуха в помещении должна быть нормальной. Благодаря всем этим хитростям можно будет в короткий период избавиться от конденсата на пластиковых окнах.