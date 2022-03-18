Как проходит обучение составлению натальной карты

Под натальной астрологией понимается гороскоп, составленный с ориентиром на дату и время рождения. Составить данный гороскоп возможно сделав натальную карту – схему расположения небесных тел во время рождения. Обучение натальной карте можно пройти на сайте kodrazuma.ru.

Для чего нужна натальная карта

Чтение натальной карты помогает сориентироваться в жизни, уделив особое внимание определенным вещам. Также изучив снимок звездного неба в момент появления на свет человека, можно узнать о его характере, о темных и светлых сторонах личности, об особенностях поведения и при необходимости их коррекции.

Карта дает возможность узнать о переломных моментах будущего или прошлого. В натальной карте человека можно увидеть следующие аспекты:

Таланты человека в определенном виде деятельности;

Удовлетворенность жизнью в будущем;

Характер, менталитет;

Богатство или бедность;

Счастье в личной жизни;

Уровень здоровья;

Развитость интуиции и удачливость;

Кармические задачи.

Как составлять натальную карту

Главная задача при обучении составлению карты – не ее создание, а умение ее чтения, расшифровка.

Создание натальной карты можно осуществлять самостоятельно при помощи астрономической карты, бумаги и карандаша, а можно воспользоваться помощью специальных программ в интернете. Второй способ наиболее приемлем для новичков.

Для этого необходимо будет знать точные дату, время и место рождения человека. Ошибки в этом случае быть не должно, от этого зависит точность полученной карты. Р

асшифровка данных является главной составляющей в этом процессе: ее можно осуществить самостоятельно, но при желании более глубокого изучения астрологии придется пройти дополнительные курсы.

Расшифровка карты

При чтении карты необходимо понять смысл 4 основных элементов:

Знак зодиака. В круге натальной карты имеется 12 знаков, каждый из которых несет определенный набор качеств. Для овна – это напористость и решительность, для тельца – практичность и нелюбовь к переменам, для близнецов – потребность в общении и любознательность, для раков – хозяйственность и заботливость, для львов – творческое самовыражение и яркость, для дев – рационализм, для весов – миролюбие и партнерство, для скорпионов – рачительность, для стрельцов – саморазвитие, для козерогов – самоконтроль и планирование, для водолеев – любовь к переменам и общительность, для рыб – внутренняя гармония.

Планеты, раскрывающие роль человека в жизни и его черты характера.

Дома, показывающие сферы жизни. При заходе определенной планеты в один из 12 домов происходит реализация ее энергии.

Аспекты, означающие связи планет. Они могут быть как гармоничными, так и напряженными. Первые означают присутствие возможностей, вторые – препятствий и проблем.

При решении проходить обучение по созданию натальной карты в астрологической школе стоит уделить тщательное внимание ее выбору.

Обращать внимание нужно на такие аспекты, как подробное обучение базовым основам (планеты, знаки, дома), наличие практических занятий. Понимание основ и постоянная практика помогут погрузиться в мир астрологии и узнать много нового о сокровенном.