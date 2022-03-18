Как проходит обучение составлению натальной карты

Под натальной астрологией понимается гороскоп, составленный с ориентиром на дату и время рождения. Составить данный гороскоп возможно сделав натальную карту – схему расположения небесных тел во время рождения. Обучение натальной карте можно пройти на сайте kodrazuma.ru.
Для чего нужна натальная карта
Чтение натальной карты помогает сориентироваться в жизни, уделив особое внимание определенным вещам. Также изучив снимок звездного неба в момент появления на свет человека, можно узнать о его характере, о темных и светлых сторонах личности, об особенностях поведения и при необходимости их коррекции.
Карта дает возможность узнать о переломных моментах будущего или прошлого. В натальной карте человека можно увидеть следующие аспекты:
- Таланты человека в определенном виде деятельности;
- Удовлетворенность жизнью в будущем;
- Характер, менталитет;
- Богатство или бедность;
- Счастье в личной жизни;
- Уровень здоровья;
- Развитость интуиции и удачливость;
- Кармические задачи.
Как составлять натальную карту
Главная задача при обучении составлению карты – не ее создание, а умение ее чтения, расшифровка.
Создание натальной карты можно осуществлять самостоятельно при помощи астрономической карты, бумаги и карандаша, а можно воспользоваться помощью специальных программ в интернете. Второй способ наиболее приемлем для новичков.
Для этого необходимо будет знать точные дату, время и место рождения человека. Ошибки в этом случае быть не должно, от этого зависит точность полученной карты. Р
асшифровка данных является главной составляющей в этом процессе: ее можно осуществить самостоятельно, но при желании более глубокого изучения астрологии придется пройти дополнительные курсы.
Расшифровка карты
При чтении карты необходимо понять смысл 4 основных элементов:
- Знак зодиака. В круге натальной карты имеется 12 знаков, каждый из которых несет определенный набор качеств. Для овна – это напористость и решительность, для тельца – практичность и нелюбовь к переменам, для близнецов – потребность в общении и любознательность, для раков – хозяйственность и заботливость, для львов – творческое самовыражение и яркость, для дев – рационализм, для весов – миролюбие и партнерство, для скорпионов – рачительность, для стрельцов – саморазвитие, для козерогов – самоконтроль и планирование, для водолеев – любовь к переменам и общительность, для рыб – внутренняя гармония.
- Планеты, раскрывающие роль человека в жизни и его черты характера.
- Дома, показывающие сферы жизни. При заходе определенной планеты в один из 12 домов происходит реализация ее энергии.
- Аспекты, означающие связи планет. Они могут быть как гармоничными, так и напряженными. Первые означают присутствие возможностей, вторые – препятствий и проблем.
При решении проходить обучение по созданию натальной карты в астрологической школе стоит уделить тщательное внимание ее выбору.
Обращать внимание нужно на такие аспекты, как подробное обучение базовым основам (планеты, знаки, дома), наличие практических занятий. Понимание основ и постоянная практика помогут погрузиться в мир астрологии и узнать много нового о сокровенном.