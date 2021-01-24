Обзор ассортимента респираторов и средств защиты дыхания от компании МИК

Многие виды производственной деятельности связаны с производством работ в условиях вредного и даже опасного воздействия на органы дыхания.

Для их защиты применяют различные виды респираторов, защитных масок и противогазов. От их качества и степени надёжности зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Среди многих компаний, поставляющих на рынок такую продукцию, можно выделить компанию «МИК», на сайте которой по выгодной цене можно купить респираторы и другие СИЗ органов дыхания.

Предлагаемый ассортимент

Компания «МИК» предлагает широкий ассортимент респираторов и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

К ним относятся изделия, включающие весь перечень классификации подобных систем:

С различным способом защиты;

Назначению;

Конструкции;

Типу исполнения;

Области применения.

По способам защиты предлагаются фильтрующие и изолирующие устройства. Каждый из них предназначен для работы в определённой газовой и запылённой среде.

Конструктивно имеют встроенный или сменный фильтр. В наличии всегда имеются практически все типы таких фильтров. Предлагаемый ассортимент респираторов и средств защиты позволяют работать в помещениях с повышенным содержанием пыли, при наличии вредных газов.

Кроме этого предлагаются комбинированные изделия, способные защищать органы дыхания одновременно в пылевой и газовой среде.

Преимущества компании

Большой опыт работы на рынке с данной продукцией позволил выявить следующие преимущества для компании «МИК»:

Представлен практически полный перечень всех устройств индивидуальной защиты органов дыхания;

Сотрудники компании обладают высокой квалификацией и способны произвести консультацию своих клиентов на самом высоком профессиональном уровне;

В компании практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту;

Грамотная маркетинговая политика, проводимая руководством компании «МИК» позволяет поддерживать уровень цен на предлагаемую продукцию на достойном уровне по отношению к конкурентам;

Хорошо налаженная организация продаж позволяет сотрудникам компании «МИК» оперативно принять заказ и своевременно отправить средства защиты в любую точку страны.

Компания «МИК» работает только с хорошо известными и проверенными производителями.

Своим клиентам она поставляет изделия получившие сертификацию для применения на территории страны. Наши сотрудники ценят жизнь и здоровье своих покупателей.

Для связи с сотрудниками компании достаточно позвонить по следующим телефонам: в Киеве (044) 3339715, в Запорожье (061) _ 2280525 или Харькове (057) 7140877. Заказ можно оперативно оформить на сайте компании https://mik.co.ua.