Как укладывают рулонный газон

Многие владельцы частного жилища и дачного участка стараются разными способами облагородить свою территорию. Одним из наиболее подходящих способов считается укладка рулонного газона. Как результат, получается красивое и максимально надёжное покрытие из травы. Сложностей в процессе укладки практически не возникает. По выгодной цене выполнить укладку рулонного газона под ключ в Тюмени может компания parkdecor.pro.

Продаётся он полотнами, которые по ширине составляют 40 сантиметров. В процессе выбора рекомендуется особое внимание уделить разновидностям трав, входящих в состав.

В качественных газонах около 30% лугового мятлика и 70% — красной овсяницы. Также необходимо проверить густоту зелени перед приобретением, а также толщину корневого слоя, который должен быть около 2 сантиметров.

Трава в хорошем рулоне скошена под одну высоту, а сорняков практически нет. Для того, чтобы убедиться в качественных показателях газона, рекомендуется разворачивать каждый рулон. Если имеется желтизна или же запах прелости, то газон может не прижиться, так как срезан он давно.

Технология укладки

Перед началом работ стоит приобрести такие инструменты, как грабли с тачкой, доску хорошей ширины и лопату, колышку со шнуром и рулетку, приспособления для полива и газонный каток.

После можно подготавливать территорию. Для этого рекомендовано сделать точный чертёж расположения газона. Благодаря такой манипуляции точно будет рассчитано количество необходимого материала. При этом стоит приобретать материал с запасом в 5 – 10% в зависимости от площади территории.

С участка убирается весь мусор и старая трава. После грунт вскапывается примерно на 10 сантиметров и производится выравнивание при помощи граблей. Также участок стоит хорошо утрамбовать. Подготовленный участок нужно хорошо полить примерно за 24 часа до укладки.

Стоит помнить о том, что нельзя хранить рулон в свёрнутом виде. Его нужно разложить и поливать, если он не был уложен за одни сутки. Укладку производят полосами. При этом стоит действовать по принципу кирпичной кладки. Чтобы корневища не повредились, нельзя изгибать пластины.

Края соседних газонов должны соприкасаться, а не накладываться встык. На склоне располагают пластины поперёк. В том случае, когда уклон очень большой, рекомендовано при помощи колышек зафиксировать газон.

Чтобы между корневой системой и грунтом воздуха не было, следует пройтись после укладки газонным катком.