идеи в лицах

Что такое экспресс-займ?

28 декабря 2017

Пожалуй, каждый из нас рано или поздно попадёт в ситуацию, когда срочно потребуются деньги, которых, естественно, в наличии не окажется. Что делать в этом случае? Каждый выходит из положения, как может:

  • обзванивает друзей;
  • навещает родственников;
  • обращается в банки.

Однако, ни один из вышеозначенных способов не позволит обрести необходимую сумму средств в максимально короткие сроки. На сайте http://shortmoney.ru/ Вы сможете оформить экспресс-займ на карту. Оформление перевода затребует не более пяти минут! Уже после этого вывести деньги из Интернета можно любым удобным для Вас способом.

Преимущества экспресс-займов

 Преимущества экспресс-займов

Далее перечислим наиболее привлекательные преимущества, которые выделяют экспресс-займы среди остальных услуг подобного рода: максимально возможная скорость получения заёмных средств; возможность вывода, как на банковскую карту, так и на электронный кошелёк; относительно гибкие процентные ставки.

Действительно, займы онлайн оформляются быстро и просто. Важно, предъявить сканированную копию паспорта. В случае, с индивидуальными пользователями достаточно лишь сфотографировать паспорт (определённые страницы) в высоком разрешении.

Подавляющее большинство современных смартфонов позволяет это сделать вообще без каких-либо сложностей. После этого останется лишь загрузить сканы документов в собственный профиль для проверки.

Служба поддержки, как правило, функционирует 24 часа в сутки, и проверка документов осуществится быстро. После этого денежный заём – дело нескольких минут. Безусловно, имеет смысл заблаговременно зарегистрироваться в системе, чтобы в последующем не терять времени на проверку личности.

Негативные аспекты быстрых займов

 Негативные аспекты быстрых займов

К сожалению, не так всё радужно, как многим бы хотелось. Действительно, экспресс-займы не требуют огромного количества документов, которые необходимы банку для санкционирования выдачи кредита.

При получении экспресс-займа никто не попросит у Вас о предъявлении справки с места работы, документах поручителя и т.д. Зато на экспресс-займы устанавливается более высокий процент (в сравнении с аналогичными услугами в банках).

Кроме того, микрофинансовые организации подобного рода зачастую способы санкционировать выдачу займа не более 1 млн. рублей или даже не более 100 000 рублей. Этот фактор также следует учитывать.

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В видео наглядно демонстрируется, как можно получить займ в Интернете:



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