Как удалить пустую страницу в документе Ворд? Несколько способов решения проблемы.
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Как удалить пустую страницу в документе Ворд?
8 июня 2021

MS Word продолжает оставаться самым востребованным текстовым процессором на сегодня. Помимо него появилось множество условно бесплатных аналогов, которые по функционалу практически не уступают. Более того, аналоги нередко являются кросс-платформенными (могут быть установлены не только под Windows, но и другие операционные системы). Несмотря на это львиная часть пользователей отдаёт предпочтение Word.

Одной из первых проблем, с которой сталкивается пользователь – появление пустых страниц (в середине или в конце документа). На сайте officeprogs.ru/word/kak-udalit-stranicu-v-vorde.html подробно описана этот нюанс и пути его устранения. Ниже предложим несколько эффективных методов борьбы с пустыми страницами.

Причины возникновения пустых страниц в MS Word

Причины возникновения пустых страниц в MS Word

Пустой страницей принято называть абсолютно чистый лист в текстовом редакторе. Без единого символа текста. То есть, пользователь переносит текст в страницу выше, но пустая страница всё равно остаётся в документе.

На самом деле пустая страница (хоть и выглядит таковой) не является пустой.

Существуют специальные символы, которые по умолчанию являются скрытыми. Чтобы отобразить их нужно нажать следующее сочетание клавиш: CTRL+SHIFT+8. Скорее всего, после того, как Вы нажмёте означенные кнопки на клавиатуре, на пустой странице появится знак параграфа — ¶.

Достаточно удалить этот символ (стереть курсором при помощи клавиши Backspace) и пустая страница исчезнет.

Автоматическое удаление пустых страниц

Автоматическое удаление пустых страниц

Напомним, что MS Word является полноценным текстовым процессором в отличие от стандартного Блокнота. Это означает, что в своей работе можно использовать программных помощников. Таковыми являются макросы.

Макрос – программный код, написанный в среде Visual Basic.

Существуют макросы, которые в автоматическом режиме (после их запуска) будут удалять все пустые страницы, присутствующие в документе. Причём, неважно, где эти пустые страницы присутствуют (в начале, середине или конце).

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В видео наглядно демонстрируется методика борьбы с пустыми страницами в MS Word:

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