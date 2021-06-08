MS Word продолжает оставаться самым востребованным текстовым процессором на сегодня. Помимо него появилось множество условно бесплатных аналогов, которые по функционалу практически не уступают. Более того, аналоги нередко являются кросс-платформенными (могут быть установлены не только под Windows, но и другие операционные системы). Несмотря на это львиная часть пользователей отдаёт предпочтение Word.
Одной из первых проблем, с которой сталкивается пользователь – появление пустых страниц (в середине или в конце документа). На сайте officeprogs.ru/word/kak-udalit-stranicu-v-vorde.html подробно описана этот нюанс и пути его устранения. Ниже предложим несколько эффективных методов борьбы с пустыми страницами.
Причины возникновения пустых страниц в MS Word
Пустой страницей принято называть абсолютно чистый лист в текстовом редакторе. Без единого символа текста. То есть, пользователь переносит текст в страницу выше, но пустая страница всё равно остаётся в документе.
На самом деле пустая страница (хоть и выглядит таковой) не является пустой.
Существуют специальные символы, которые по умолчанию являются скрытыми. Чтобы отобразить их нужно нажать следующее сочетание клавиш: CTRL+SHIFT+8. Скорее всего, после того, как Вы нажмёте означенные кнопки на клавиатуре, на пустой странице появится знак параграфа — ¶.
Достаточно удалить этот символ (стереть курсором при помощи клавиши Backspace) и пустая страница исчезнет.
Автоматическое удаление пустых страниц
Напомним, что MS Word является полноценным текстовым процессором в отличие от стандартного Блокнота. Это означает, что в своей работе можно использовать программных помощников. Таковыми являются макросы.
Макрос – программный код, написанный в среде Visual Basic.
Существуют макросы, которые в автоматическом режиме (после их запуска) будут удалять все пустые страницы, присутствующие в документе. Причём, неважно, где эти пустые страницы присутствуют (в начале, середине или конце).
Смотрите также:
- Знаете ли Вы, как удалённо выполнить инсталляцию ПО на компьютер?
- Описание отличий инженерного калькулятора от обыкновенного — http://www.propr.me/chem-inzhenernyj-kalkulyator-otlichaetsya-ot-obychnogo/
В видео наглядно демонстрируется методика борьбы с пустыми страницами в MS Word: