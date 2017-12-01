Как удалённо установить программу на компьютер?

Далеко не всегда пользователь компьютера в состоянии самостоятельно устанавливать новое программное обеспечение, выполнять его настройку и резервное копирование данных. Некоторые функции могут быть запрограммированы и выполняться автоматически. Однако, установка ПО требует непосредственного участия человека. Сложность заключается в том, что если речь идёт о крупной компании, нецелесообразно тратить время специалиста на дорогу до конкретного офиса и работу с конкретным компьютером.

На сайте https://www.softinventive.ru/total-software-deployment/ Вы сможете найти специализированные программные решения, которые позволяют выполнять установку любого ПО удалённо. При этом, требуется минимальное количество действий. Подобное решение как раз решает задачи, описанные выше.

Принципы использования удалённого доступа

Важно понимать, что вхождение специалиста в операционную систему удалённого компьютера через Интернет чревато само по себе. Речь идёт о потенциальной опасности для всей системы.

По этой причине, крайне важно, чтобы канал был шифрован (максимально защищён от проникновения извне). Обеспечением безопасности и занимается софт для удалённого администрирования.

В качестве наиболее распространенных решений можно привести в пример:

Total Software Deployment;

Ammy Admin;

Radmin и т.д.

Суть у вышеозначенных программных решений одна – получить доступ к удалённому компьютеру, чтобы осуществить необходимые действия (в частности, установку нового софта непосредственно для работы).

Скорость Интернета имеет значение

Привлекательность вышеозначенного способа настройки операционной системы заключается в возможности её выполнения практически из любой точки планеты. Другими словами, технический специалист может находиться даже на другом конце планеты в отпуске.

Но по звонку начальства он всё равно сможет выполнить свои обязанности (в случае неотложных причин, имеющих место быть).

Корректность работы софта для удалённой настройки зависит от скорости соединения. Безусловно, поток данных может архивироваться и настройка вполне может быть осуществлена даже при скорости в 512 kBps.

Тем не мене, чем выше скорость, тем быстрее выполняется настройка.

В видео демонстрируется наглядное использование вышеозначенного софта для решения задач удалённой настройки компьютера: