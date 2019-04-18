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Чем инженерный калькулятор отличается от обычного?
18 апреля 2019

Калькулятор в понимании большинства – это счётная машинка, а-ля электронные счёты. Однако, подобная техника может быть значительно «умнее», чем кажется на первый взгляд. Обычный калькулятор располагает минимумом функций:

  • сложение/вычитание;
  • деление/умножение;
  • извлечение квадратного корня;
  • возведение в степень.

Однако, если речь идёт о точных науках, которые преподаются за пределами школы, требуется расчётное устройство с большим функционалом. Именно здесь и будет востребован инженерный калькулятор. Он обладает большим количеством кнопок. Более того, на каждую кнопку завязано до 3 различных функций.

Преимущества инженерного калькулятора

Преимущества инженерного калькулятора

По большому счету речь идёт об устройстве, которое может называться компьютером. Многие инженерные калькуляторы способны выполнять простейшие программы. Более того, они подключаются к настольным компьютерам для передачи выполненных расчётов.

Сам калькулятор инженерного типа обладает дисплеем, на котором всё записываемое отображается точно так же, как если бы расчёты выполнялись в тетради. Речь идёт в первую очередь о представлении натуральных дробей.

Калькуляторы для инженерных расчётов обладают гораздо большими по объёму ячейками памяти (до 10 регистров). При расчётах курсовой или дипломной работ их вполне хватает для комфортного и быстрого ведения вычислений.

Безусловно, подобные вычислительные устройства оказывают незаменимую помощь на экзаменах и всяческих тестах.

Набор приоритетных функций инженерного калькулятора

Набор приоритетных функций инженерного калькулятора

К наиболее частым по использованию функциям можно отнести следующие:

  • действие с дробями;
  • элементарные функции;
  • статистические функции;
  • тригонометрические функции.

Инженерные калькуляторы используются и при ведении научных работ. Здесь может возникнуть ситуация, когда памяти устройства перестаёт хватать. Здесь уместно использовать подключаемые кластеры памяти.

Конечно, на компьютере возможно проведение ещё большего количества вычислений. Однако, ноутбук в карман не положишь и на экзамене им не воспользуешься. Более того, на ответственных экзаменационных работах отбирают даже смартфоны.

Калькулятор – предельно узкоспециализированная расчётная электроника. Нередко им разрешают пользоваться и на предметных Олимпиадах.

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В видео представлен обзор классического инженерного калькулятора:

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