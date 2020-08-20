Одним из наиболее популярным листовым отделочным материалом является древесно-стружечная плита. С её помощью отделывают стены помещений, возводят внутренние перегородки и элементы интерьера, изготавливают мебель. Широкий выбор плит ДСП в Ужгороде представлен в строительном магазине https://uzhgorod.kub.in.ua/pylomaterialy/dsp/.

Состав и характеристики

ДСП (древесно-стружечная плита) изготовлена из отходов деревообработки. Для её производства используются опилки различных размеров.

Надёжное скрепление осуществляется благодаря применению различных видов клея (например, казеинового) или смол (карбамидоформальдегидных, фенолформальдегидных и мочевиноформальдегидных).

Производимые плиты классифицируют по следующим характеристикам:

геометрическим размерам;

форме поверхности;

содержанию формальдегида;

области применения;

производителю.

Геометрические размеры ДСП определены соответствующим стандартом. По толщине эти плиты выпускаются от 8 мм до 32 мм. По специальным заказам производитель может изготовить листы большей толщины.

В зависимости от назначения поверхность ДСП имеет различное покрытие. Самым простым и наиболее бюджетным вариантом считается лист без покрытия. Для придания ему большей привлекательности на поверхность наносят декоративный лист (производят ламинирование).

Для улучшения свойств поверхности листы выпускают шлифованные или нешлифованные. По количеству применённого формальдегида ДСП делится на три категории Е1, Е2 и Е3. Наименьшее содержание смолы в ДСП с маркировкой Е1. Её разрешается применять даже для изготовления детской и медицинской мебели.

Область применения и правила распила

Все выпускаемы листы ДСП можно разделить на две категории по области применения: в строительстве и на мебельном производстве. В каждой отрасли используются только листы с определёнными физико-химическими свойствами.

Основной трудностью при применении ДСП считается разрезание листа на заготовки требуемого размера. При распиле листа края начинают крошиться, что в результате приводит к проблемам плотной стыковки двух листов.

Наиболее эффективным способом распиловки считается использование электрического лобзика. Однако для получения ровной линии распила необходимо обладать определёнными навыками его применения.

В ручную для получения ровного среза без осколков и сломов следует использовать ножовочное полотно с мелкими зубьями (можно применить полотно по металлу).