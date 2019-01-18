Жесткий диск не инициализирован: что делать

Чтобы определить причину, почему жесткий диск (винченстер) перестал инициализироваться, нужно провести анализ информации, которая высвечивается на экране при запуске ПК.



Если у вас нет опыта в решении таких проблем, то лучшим вариантом будет обратиться к специалистам на сайт https://storelab-rc.ru/inicializaciya-hdd.htm, которые смогут восстановить все данные в случае, если винчестер вышел из строя.

Причины, которые могут влиять на инициализацию винчестера

Большинство пользователей персональных компьютеров, которые сталкиваются с такой проблемой, сразу же паникуют: все данные с винчестера пропадут и их не восстановить. Но это не совсем так.

Для начала, нужно понять, почему жесткий диск перестал работать и выдает ошибку. Произойти это может по следующим причинам:

механическое повреждение жесткого диска;

заражение винчестера и всей системы вредоносным программным обеспечением;

сбой в файловой системе компьютера.

Устранение проблем

Если на винчестер было произведено механическое воздействие, это может привести к потере данных или просто поломки самого устройства. Такие неисправности могут произойти из-за падения или неправильного хранения и извлечения из слотов. Так как этот компонент очень хрупкий, после таких повреждений винчестер может начать издавать странные звуки и после чего вовсе не включаться.

Если вы столкнулись с такой проблемой, то лучше отнести винчестер в сервисный центр, чтобы мастер смог постараться восстановить данные, которые на нем находились.

Заражение вирусами — очень частая проблема, с которой сталкивается большое количество юзеров персональных компьютеров. Бывают случаи, когда вирус, нацеленный на заражение винчестера, дает сам о себе знать, блокирую вашу систему и требует от вас выплаты, иначе ваши данные будут удалены. Но все это злобные уловки мошенников, и с вашей системой и всем содержимым ничего не случится. В таком случае вам нужно загрузить виндоус с жесткого диска на другом устройстве и удалить вирусное ПО при помощи хорошего антивируса у которого есть функция сканирования винчестера еще до запуска ОС.

Когда появляются проблемы с инициализацией жесткого диска, который вмещает в себя ОС, то при включении компьютера вы увидите ошибку, говорящую о том, что системе не удается считать информацию.

Неисправные системные данные можно восстановить помощи системных утилит, но сразу применять их на поврежденном винчестере можно только если, он полностью пустой и на нем нет никаких данных.