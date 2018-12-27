Как создать свой сайт бесплатно и быстро?

В сети очень часто можно наткнуться на борды, в которых говорится, что-то вроде: сделай сам свой сайт за считанные минуты. Нужно ли говорить о том, что человек, не обладающий профильными знаниями в веб-дизайне, не сможет создать действительно качественный продукт? Настоятельно не рекомендуется заниматься самообманом и предельно трезво оценивать собственные возможности. Действительно, сегодня существует целый ряд способов для самостоятельного создания площади в Интернете и большая их часть будет описана в нижеприведённой статье.

Но не стоит воспринимать подобные методы «разработки» сайта профессиональными. В любом случае, площадка, созданная «на коленке» разительно отличается от сайта, созданного профессионалом. Создание сайтов осуществляют разработчики в студиях веб-дизайна. Профи концентрируют внимание не только на техническом оснащении сайта, но и на отражении актуальных трендов в дизайне, юзабилити и т.д.

Самый простой и бесплатный способ создания сайта

Проще всего организовать сайт бесплатно за считанные минуты (менее, чем за час) при помощи специального конструктора. Бесплатные конструкторы присутствуют и в Ру.нете, и в англоязычной части сети.

Конечно, функционал такой площадки будет ограничен. Но, если Вам нужен лишь лэндинг-пейдж на первое время или и того проще – сайт-визитка, означенным средством вполне можно воспользоваться.

Купив один из предлагаемых пакетов, конструктор сайтов расширяет свои возможности. Здесь уже можно будет «прикрутить» не только социальные сети, но и различные способы оплаты.

Практически все предприниматели сегодня уже избавились от розовых очков инстаграма. Речь идёт о том, что собственная площадка предоставляет куда больше возможностей для эффективного роста продаж, чем страница в популярной социальной сети.

Применение конструкторов сайта

Это другой способ самостоятельного создания собственной площадки. Здесь уже всё же желательны хотя бы поверхностные здания веб-дизайна. Важно представлять себе, из чего состоит сайт и как осуществляются взаимодействия его частей.

Наиболее популярными движками следует считать:

Wordpress;

Joomla;

DLE;

Bitrix.

Важно отметить, что бесплатным является только Wordpress. Ошибочно полагать, что защищёнными движками являются только платные. И на Wordpress можно выстроить многоуровневую защиту, обеспечивающую полную информационную безопасность.

В видео рассказывается о том, как можно сделать сайт самому: