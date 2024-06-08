Как оценивается эффективность размещения наружной рекламы?

Многие предприниматели активно рекламируются в Интернете. Предпочтение отдаётся контекстной рекламе, а также продвижению в социальных сетях. Однако существует рекламный канал, который может посоперничать с рекламой в Интернете по своей эффективности. Речь идёт о наружной рекламе. Всё потому, что пользователи в сети рекламно «ослепли». Во многом это произошло из-за использования расширений-блокировщиков рекламных бордов.
Рекламное агентство GLOBAX MEDIA поможет с эффективным продвижением бизнеса. Обыватель даже не представляет, какие технологии используются сегодня для сбора статистики и повышению эффективности показов наружной рекламы.
Набор показателей эффективности
Настоятельно рекомендуется оценивать эффективность наружной рекламы по следующим показателям:
- OTS;
- GRP
- RP;
- Охваты;
- Частота показов;
- CPT.
OTS указывает на количество просмотров рекламы людьми. Здесь же учитываются и повторные просмотры. На показатель напрямую влияет принцип размещения наружной рекламы: угол обзора баннера, высота размещения, а также клаттер.
RP – население города в процентах, которые могут увидеть размещённую рекламу.
CPT – бюджет, потраченный рекламодателем для обретения 1000 контактов с целевой аудиторией.
Инструменты анализа эффективности
Сегодня рядом с рекламным баннером могут располагаться WI-FI ловушки. С их помощью фиксируются MAC-адреса смартфонов людей, проходящих в непосредственной близости.
Во-первых, это поможет понять, дошёл ли человек по рекламе до магазина. Во-вторых, имея MAC-адрес смартфона, можно работать с ретаргетом – направлять на рекламные места (например, когда тот будет заниматься серфингом в сети или общаться социальных сетях) продвигаемый продукт.
Зная количество людей посмотревших рекламу, а также количество людей дошедших до магазина, можно вычислить эффективную стоимость контакта с аудиторией.
На основании этой величины баннер может дорабатываться или избираться другое место для размещения.
Например, очень важно размещать наружную рекламу в местах скопления целевой аудитории. Вряд ли имеет смысл рекламировать препарат для лечения цистита рядом с университетом.
Видео поможет определить эффективность любой рекламы (не только наружной):