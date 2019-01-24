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Как сохранить букет роз

24 января 2019

Когда хочется подарить букет цветов, почему-то все сразу задумываются о розах. Это не только самый распространенный цветок, но и один из самых красивых и шикарных растений на планете. Роза любого цвета способна порадовать и воодушевить на прекрасные поступки. Но как сделать так, чтобы прекрасный цветок сохранял свой первоначальный вид как можно дольше?
Как сохранить букет роз
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Главные правила по уходу за розами дома

Каждый согласится, что роза считается королевой всех цветов и она довольно капризна в уходе. Но даже к ней можно найти подход и с правильным уходом она будет вас радовать на протяжении 2-3 недель.

Как сохранить букет роз

Итак, что нужно с розой, чтобы она стояла как можно дольше:

  1. Каждый цветок, и тем более роза, не любят резкие перепады температуры, потому что тогда они начинают активно испарять свою влагу, чтобы выжить. Таким образом, цветок резко увядает и чтобы этого не произошло, оставьте цветок в такой температуре, в какой он был изначально. Если это сделать невозможно, тогда не распаковывайте букет как можно дольше.
  2. Прежде, чем поставить цветок в воду, его нужно подготовить и обработать. Срежьте все листья и шипы, которые могут находиться в воде и обрежьте под острым углом сам стебель. Делать это нужно под водой и когда будете доставать его с воды, обязательно закройте срез пальцем, чтобы не попал воздух. Ваза должна быть с водой комнатной температуры.
  3. Вода нужна не обычная, а с сахаром и уксусом или лимонной кислотой. На 1 литр воды 30 грамм сахара и 1 чайная ложка уксуса.
  4. Вазу установите подальше от солнца, сквозняков и центрального отопления. Так же не забывайте, что фрукты могут выделять этилен, из-за которого цветок начинает быстрее созревать, поэтому ставьте вазу подальше от фруктов.
  5. Если климат в квартире сухой, на ночь перевяжите бутоны плотнее друг к другу и опустите в ванну с холодной водой.
  6. Утром для букета делайте вышеуказанные процедуры с уже чистой водой.
  7. Если бутоны уже начали увядать, то и здесь можно помочь. Опустите ненадолго стебли в кипяток на 3 см и после этого срежьте потемневшую часть. Затем поставьте в холодную воду.



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