Как сохранить букет роз

Когда хочется подарить букет цветов, почему-то все сразу задумываются о розах. Это не только самый распространенный цветок, но и один из самых красивых и шикарных растений на планете. Роза любого цвета способна порадовать и воодушевить на прекрасные поступки. Но как сделать так, чтобы прекрасный цветок сохранял свой первоначальный вид как можно дольше?



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Главные правила по уходу за розами дома

Каждый согласится, что роза считается королевой всех цветов и она довольно капризна в уходе. Но даже к ней можно найти подход и с правильным уходом она будет вас радовать на протяжении 2-3 недель.

Итак, что нужно с розой, чтобы она стояла как можно дольше: