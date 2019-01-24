Как сохранить букет роз

Когда хочется подарить букет цветов, почему-то все сразу задумываются о розах. Это не только самый распространенный цветок, но и один из самых красивых и шикарных растений на планете. Роза любого цвета способна порадовать и воодушевить на прекрасные поступки. Но как сделать так, чтобы прекрасный цветок сохранял свой первоначальный вид как можно дольше?
Хотите купить букет роз, но боитесь попасть на шарлатанов? Заходите в интернет-магазин https://роза-мимоза.рф/букеты-роз/большие-букеты-роз/, в нем можно выбрать как уже готовую композицию, так и самому придумать что-то оригинальное. Ребята – мастера своего дела и соберут самый красивый букет из роз. А в этой статье будет представлена информация о том, как сохранить букет дома как можно дольше.
Главные правила по уходу за розами дома
Каждый согласится, что роза считается королевой всех цветов и она довольно капризна в уходе. Но даже к ней можно найти подход и с правильным уходом она будет вас радовать на протяжении 2-3 недель.
Итак, что нужно с розой, чтобы она стояла как можно дольше:
- Каждый цветок, и тем более роза, не любят резкие перепады температуры, потому что тогда они начинают активно испарять свою влагу, чтобы выжить. Таким образом, цветок резко увядает и чтобы этого не произошло, оставьте цветок в такой температуре, в какой он был изначально. Если это сделать невозможно, тогда не распаковывайте букет как можно дольше.
- Прежде, чем поставить цветок в воду, его нужно подготовить и обработать. Срежьте все листья и шипы, которые могут находиться в воде и обрежьте под острым углом сам стебель. Делать это нужно под водой и когда будете доставать его с воды, обязательно закройте срез пальцем, чтобы не попал воздух. Ваза должна быть с водой комнатной температуры.
- Вода нужна не обычная, а с сахаром и уксусом или лимонной кислотой. На 1 литр воды 30 грамм сахара и 1 чайная ложка уксуса.
- Вазу установите подальше от солнца, сквозняков и центрального отопления. Так же не забывайте, что фрукты могут выделять этилен, из-за которого цветок начинает быстрее созревать, поэтому ставьте вазу подальше от фруктов.
- Если климат в квартире сухой, на ночь перевяжите бутоны плотнее друг к другу и опустите в ванну с холодной водой.
- Утром для букета делайте вышеуказанные процедуры с уже чистой водой.
- Если бутоны уже начали увядать, то и здесь можно помочь. Опустите ненадолго стебли в кипяток на 3 см и после этого срежьте потемневшую часть. Затем поставьте в холодную воду.