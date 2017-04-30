Как собрать информацию о человеке?

Весьма часто необходимо собрать максимально полную информацию о человеке. Причём эта информация, естественно, должна исходить из адекватных источников. Речь не идёт о каких-то шпионских играх. Но Интернет даёт возможность работодателю понять, как потенциальный работник, который будет принят в штат, относился к предыдущему месту работы, конфликтный ли он и т.д.

Сбор информации о человеке может быть осуществлён профессионалами практически за двое суток. При этом информация окажется максимально релевантной и полной. Работа профессионалов может быть абсолютно конфиденциальной.

Самостоятельный поиск информации

Интернет и социальные сети предоставляют весьма привлекательные источники информации о человеке. С их помощью можно узнать очень многое:

ФИО;

место и дата рождения;

образование;

сфера интересов;

отношение с друзьями;

владение иностранными языками;

мнение в отношении различных событий;

несколько эпизодов из жизни.

Насколько можно увидеть, означенной информации вполне достаточно, чтобы понять, что человек представляет и себя. Однако, для поиска информации всегда необходима отправная точка.

В нашем случае ею станет номер ICQ. Даже в случае, если в профиле не указана никакая информация, достаточно вбить её в Гугл или Яндекс, чтобы выйти на профили в социальных сетях.

Инициалы, прописанные латиницей позволят узнать ещё больше

Если же ФИО ввести в поисковую строку латиницей, то можно узнать несколько больше. К примеру, учился ли человек за рубежом. Какие сайты он посещает регулярно (оставляет там свои комментарии).

При помощи латинских инициалов можно найти другие аккаунты, под которыми человек посещает форумы (не обязательно англоязычные). По общению в Интернет-сообществах можно составить психологический портрет человека.

Большим успехом окажется, если изучаемый человек ведёт собственный блог в Интернете. Благодаря этому можно понять, как он относится ко многим аспектам жизни, его политическую ориентацию и т.д.

Подводя итог, можно сказать, что Интернет при корректном подходе может предоставить достаточное количество информации, чтобы составить психологический портрет человека. Но узнать, был ли человек в заключении или другую подобную информацию можно только при помощи профессионалов.

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Александр Галевич расскажет о том, как анализировать информацию о людях, которые Вам по разным причинам не безразличны: