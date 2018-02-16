Выращивание огурцов, как бизнес

Огурцы — уникальный продукт, пользующийся популярностью у многих садоводов и покупателей. Современный рынок предлагает множество видов таких растений, отличающихся качеством и вкусовыми параметрами.

Чтобы получить хороший урожай, следует использовать только проверенные семена огурцов. Узнать, как их правильно выбрать можно на сайте http://nashedelo.biz.ua/cemena/cemena-ogurca/.

Тепличное выращивание

Бизнес на огурцах зачастую предполагает их выращивание в теплицах. Подобный подход довольно популярен, так как получать продукцию можно практически круглый год. Среди преимуществ такой деятельности можно выделить несколько основных:

Относительно низкая себестоимость. Разница между этим показателем и рыночной ценой может отличаться в несколько раз. Особенно это касается зимних и весенних месяцев, когда еще невозможно вырастить их в открытом грунте. Высокий спрос. Многие покупают огурцы, так как используют их для приготовления различных салатов или просто в качестве еды. Возможность работать круглый год. Качественно оборудованная теплица позволяет выращивать огурцы даже при сильных морозах. Но при этом увеличиваются затраты, которые при правильном подходе можно быстро нивелировать. Сотрудничество с оптовыми клиентами. Качественную продукцию у вас легко приобретут супермаркеты и другие подобные организации. Важно только предоставить относительно невысокую цену, которая устроит обе стороны.

Приступаем к организации

Разработка бизнес-плана выращивания огурцов предполагает несколько последовательных шагов:

выбор места. Оптимальным вариантом станет дачный участок, за аренду которого не следует платить. Здесь можно объединить выращивание огурцов, как в теплицах, так и на открытом грунте. Аренда же земли будет влиять на себестоимость продукта, поэтому лучше сразу приобрести участок;

строительство теплиц. От качества этих сооружений зависит урожай огурцов. Самыми универсальными являются отапливаемые теплицы. Но их содержание на первых началах будет обходиться дорого. Поэтому желательно иметь небольшой стартовый капитал для развития такого бизнеса;

выбор сортов. Огурцы в теплицах должны расти быстро. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение скороспелым сортам. Желательно также, чтобы они были самозапыляемыми, так как удерживать пчел или насекомых внутри теплицы зимой сложно.

Выращивание огурцов для получения прибыли предполагает трудоемкий труд с постоянным анализом рыночной ситуации.