Особенности регистрации оффшора в Гонконге

Оффшорные услуги позволяют беспрепятственно вести финансовую и предпринимательскую деятельность на территории иного государства.
Оффшор является инструментом для всех представителей малого, среднего и крупного бизнеса, когда производство, либо сфера оказания услуг подразумевает партнерство с представителями других стран. Открыть оффшор в Гонконге помогут специалисты компании WESTUNION.
Что такое оффшор?
Оффшором называется юрисдикция, предоставляющая юридическим и физическим лицам из других государств услуги по регистрации предприятия, или созданию банковского счета в ином государстве.
Также оффшором называют организацию, которая вдет собственную коммерческую деятельность в оффшорной зоне.
Оффшоры в Гонконге
Для ведения экспортно-импортных сделок на территории Азиатских государств, а также торговых операций подойдет регистрация оффшорного бизнеса в Гонконге. Мера позволит беспрепятственно пересекать границы, а также без подозрений проходить таможенные инстанции.
Что необходимо для регистрации
Для тех, кто желает зарегистрировать оффшорное предприятие на территории Гонконга, следует знать, что большинство форм образования компаний в государстве — организации с ограниченной ответственностью.
Процесс регистрации не сложный, и является доступным по цене для представителей малого бизнеса.
Наименование компании
Требования к названию организации не отличаются от общепринятых — имя компании должно быть уникальным. Наименование регистрируется либо на китайском, либо на английском языке.
Прежде чем пройти процедуру регистрации, понадобится проверить уникальность имени компании. Это можно сделать собственными силами, либо с привлечением специалистов, к примеру, предприятия Offshore Pro Group.
В Гонконге имеется сводная онлайн-база, в которой собраны все наименования действующих организация из группы оффшора, информация находится в свободном доступе.
Работа в сервисе позволяет воспользоваться поиском, который покажет, не занято ли интересующее имя будущей компании.
С помощью этой же базы можно получить информационные сведения о конкурентах, партнерах.
Документы для регистрации
Из документов понадобится следующий перечень:
- копия загранпаспорта, заверенная нотариусом
- документы, подтверждающие адрес проживания (печать во внутреннем паспорте, оплаченный счет за услуги) давностью менее 3-х месяцев дню обращения за регистрацией
- информацию о учредительном составе, акционерах, сфере деятельности регистрируемого предприятия, все его контактные данные.