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Особенности регистрации оффшора в Гонконге

24 июля 2019

Оффшорные услуги позволяют беспрепятственно вести финансовую и предпринимательскую деятельность на территории иного государства.

Оффшор является инструментом для всех представителей малого, среднего и крупного бизнеса, когда производство, либо сфера оказания услуг подразумевает партнерство с представителями других стран. Открыть оффшор в Гонконге помогут специалисты компании WESTUNION.

Что такое оффшор?

Оффшором называется юрисдикция, предоставляющая юридическим и физическим лицам из других государств услуги по регистрации предприятия, или созданию банковского счета в ином государстве.

Также оффшором называют организацию, которая вдет собственную коммерческую деятельность в оффшорной зоне.

Оффшоры в Гонконге

Для ведения экспортно-импортных сделок на территории Азиатских государств, а также торговых операций подойдет регистрация оффшорного бизнеса в Гонконге. Мера позволит беспрепятственно пересекать границы, а также без подозрений проходить таможенные инстанции.

Что необходимо для регистрации

Для тех, кто желает зарегистрировать оффшорное предприятие на территории Гонконга, следует знать, что большинство форм образования компаний в государстве — организации с ограниченной ответственностью.

Процесс регистрации не сложный, и является доступным по цене для представителей малого бизнеса.

Наименование компании

Требования к названию организации не отличаются от общепринятых — имя компании должно быть уникальным. Наименование регистрируется либо на китайском, либо на английском языке.

Прежде чем пройти процедуру регистрации, понадобится проверить уникальность имени компании. Это можно сделать собственными силами, либо с привлечением специалистов, к примеру, предприятия Offshore Pro Group.

В Гонконге имеется сводная онлайн-база, в которой собраны все наименования действующих организация из группы оффшора, информация находится в свободном доступе.

Работа в сервисе позволяет воспользоваться поиском, который покажет, не занято ли интересующее имя будущей компании.

С помощью этой же базы можно получить информационные сведения о конкурентах, партнерах.

Документы для регистрации

Из документов понадобится следующий перечень:

  • копия загранпаспорта, заверенная нотариусом
  • документы, подтверждающие адрес проживания (печать во внутреннем паспорте, оплаченный счет за услуги) давностью менее 3-х месяцев дню обращения за регистрацией
  • информацию о учредительном составе, акционерах, сфере деятельности регистрируемого предприятия, все его контактные данные.



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