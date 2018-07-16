Как сделать встраиваемый шкаф купе своими руками?

Встроенный шкаф-купе можно назвать одним из наиболее простых примеров мебели. Действительно, сегодня практически любой желающий сможет самостоятельно сделать для себя подобный шкаф. При этом необходим абсолютный минимум инструментов. Безусловно, секретом успеха станет предварительное планирование. Речь идёт о тщательном измерении пространства, в котором предполагается разместить в последующем шкаф.

Шкафы-купе практически любых конфигураций сегодня доступны уже готовыми. Вряд ли имеет смысл тратить собственное время и силы на создание мебели, когда можно приобрести гораздо более функциональную вещь. На сайте http://sterx.kiev.ua/ Вы сможете ознакомиться с продукцией производителя, успевшего заработать репутацию лучшего на рынке.

Поиск подходящего проекта

После того, как Вы измерили все расстояния, следует переходить к проектированию. Однако, начинать с нуля вряд ли имеет смысл. В Сети Вы сможете найти огромное количество самых различных вариантов шкафов-купе

Выбираем тот, который подходит исключительно Вам в отношении конструктива и дизайна. Остаётся лишь адаптировать его под собственные размеры помещения. Напомним, что шкафы-купе производятся из следующих материалов:

МДФ;

ДСП (часто его называют ламинатом);

стекло;

металл.

Постольку-поскольку речь идёт о встроенном шкафу-купе, то две из его стенок будут являться стенами квартиры. Равно, как потолок и пол шкафа. Не спешите избавляться от проекта.

Дело в том, что основной материал для сборки шкафа (ДСП), ещё должен быть раскроен соответствующим образом. Иначе говоря, Вашей задачей считается необходимость создания своего рода конструктора для себя.

Принимаем проект у распиловщиков и собираем шкаф

Закупив достаточное количество материала на строительном маркете, его тут же передают распиловщикам. По указанному проекту ламинат разрезается на отдельные части. Здесь уже появляются и стенки, и дверцы шкафа.

Теперь важно приобрести необходимую фурнитуру: профиль для дверей шкафа, ручки, штангу для одежды и т.д. Естественно, штанга внутри шкафа будет прикрепляться исключительно к стене квартиры, а не к стенкам шкафа.

В случае, если в проекте шкафа была допущена ошибка (некорректно измерили расстояния), дверцы могут заклинивать. Тогда подрезать лишнее придётся самостоятельно при помощи портативной циркулярной пилы.

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В видео продемонстрировано создание шкафа-купе своими руками: