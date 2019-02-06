он думал и был вознагражден идеей

Как сделать стойку для одежды своими руками

6 февраля 2019

Так как все мы живем в современном мире, и пытаемся шагать с ним в одну ногу, современные модные тенденции присутствуют не только во внешнем образе человека, но и в его жилье. Занимаясь ремонтом и обстановкой квартиры или дома, очень хочется, чтобы каждый элемент мебели или декора был современным и модным.Как сделать стойку для одежды своими руками

Но, несмотря на то, что годы идут, времена меняются, есть такая вещь, можно даже сказать конструкция, которая преследует современное общество еще со времен бабушек и дедушек и избавиться от нее ну никак не получается, это вешалка для одежды. Она была в каждом доме, стояла при входе и ждала. Сегодня такая вешалка также существует и широко используется, вот только она видоизменилась и стала называться стойкой для одежды. Но смысл остался тот же. Если у кого-то еще нет в доме такого агрегата, то это не проблема, стойка для одежды в Киеве продается в любом магазине товаров для дома.

В данной статье поговорим о том, как изготовить такую стойку самостоятельно.

Виды стоек

Прежде чем приступить к изготовлению, стоит разобраться, какие виды стоек для одежды существуют:

  • медная стойка;
  • стойка из труб ПВХ;
  • деревянная стойка.

Рассмотрим процесс изготовления каждой из этих стоек.

Медная стойка

Для изготовления медной стойки понадобится следующий материал:

  • две 3–х метровые медные трубы, толщина которых по 2 см. Данные трубы нужно будет порезать на отрезки – 2 отрезка по 1,5 метра, 2 отрезка по 2 метра, 4 отрезка по 25 см;
  • чтобы крепить трубы понадобятся уголки, 4 штуки, также медные;
  • Т–образное соединение, нужно 2 шт;
  • 2 трубных колпачка;
  • специальный клей;
  • накладки на трубы, чтобы защитить напольное покрытие.
Как сделать стойку для одежды своими руками

Так как весь необходимый материал куплен, осталось только собрать конструкции воедино:

  1. Выполнить необходимые измерения.
  2. Собираем ножки стойки, соединяя их при помощи Т-образного элемента.
  3. Прикрепить защитные колпачки.
  4. Установить основную перекладину.

ПВХ стойка

Метод, по которому выполняется сборка стойка полностью идентичен предыдущему. А вот необходимый материал отличается:

  • 2–х метровая туба;
  • 0,5 метровая труба ПВХ;
  • уголок, 4 шт;
  • Т-образные соединения, 6 шт;
  • специальный клей и краска;
  • переходники;
  • защита для пола.

Деревянная стойка

Деревянная стойка очень красиво будет смотреться, при желании ее можно покрасить специальной краской, а можно и оставить в первоначальном виде.

Изготовление деревянной стойки ни чем не отличается от других, смысл в том, чтобы просто собрать все элементы в единую конструкцию. Вот только для изготовления деревянной стойки, все, что необходимо это деревянные палки, необходимой вам длины и веревка. Веревка будет случить соединяющим элементом конструкции.



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