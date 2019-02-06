Как сделать стойку для одежды своими руками

Так как все мы живем в современном мире, и пытаемся шагать с ним в одну ногу, современные модные тенденции присутствуют не только во внешнем образе человека, но и в его жилье. Занимаясь ремонтом и обстановкой квартиры или дома, очень хочется, чтобы каждый элемент мебели или декора был современным и модным.

Но, несмотря на то, что годы идут, времена меняются, есть такая вещь, можно даже сказать конструкция, которая преследует современное общество еще со времен бабушек и дедушек и избавиться от нее ну никак не получается, это вешалка для одежды. Она была в каждом доме, стояла при входе и ждала. Сегодня такая вешалка также существует и широко используется, вот только она видоизменилась и стала называться стойкой для одежды. Но смысл остался тот же. Если у кого-то еще нет в доме такого агрегата, то это не проблема, стойка для одежды в Киеве продается в любом магазине товаров для дома.

В данной статье поговорим о том, как изготовить такую стойку самостоятельно.

Виды стоек

Прежде чем приступить к изготовлению, стоит разобраться, какие виды стоек для одежды существуют:

медная стойка;

стойка из труб ПВХ;

деревянная стойка.

Рассмотрим процесс изготовления каждой из этих стоек.

Медная стойка

Для изготовления медной стойки понадобится следующий материал:

две 3–х метровые медные трубы, толщина которых по 2 см. Данные трубы нужно будет порезать на отрезки – 2 отрезка по 1,5 метра, 2 отрезка по 2 метра, 4 отрезка по 25 см;

чтобы крепить трубы понадобятся уголки, 4 штуки, также медные;

Т–образное соединение, нужно 2 шт;

2 трубных колпачка;

специальный клей;

накладки на трубы, чтобы защитить напольное покрытие.

Так как весь необходимый материал куплен, осталось только собрать конструкции воедино:

Выполнить необходимые измерения. Собираем ножки стойки, соединяя их при помощи Т-образного элемента. Прикрепить защитные колпачки. Установить основную перекладину.

ПВХ стойка

Метод, по которому выполняется сборка стойка полностью идентичен предыдущему. А вот необходимый материал отличается:

2–х метровая туба;

0,5 метровая труба ПВХ;

уголок, 4 шт;

Т-образные соединения, 6 шт;

специальный клей и краска;

переходники;

защита для пола.

Деревянная стойка

Деревянная стойка очень красиво будет смотреться, при желании ее можно покрасить специальной краской, а можно и оставить в первоначальном виде.

Изготовление деревянной стойки ни чем не отличается от других, смысл в том, чтобы просто собрать все элементы в единую конструкцию. Вот только для изготовления деревянной стойки, все, что необходимо это деревянные палки, необходимой вам длины и веревка. Веревка будет случить соединяющим элементом конструкции.