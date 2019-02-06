Как сделать стойку для одежды своими руками

Так как все мы живем в современном мире, и пытаемся шагать с ним в одну ногу, современные модные тенденции присутствуют не только во внешнем образе человека, но и в его жилье. Занимаясь ремонтом и обстановкой квартиры или дома, очень хочется, чтобы каждый элемент мебели или декора был современным и модным.
Но, несмотря на то, что годы идут, времена меняются, есть такая вещь, можно даже сказать конструкция, которая преследует современное общество еще со времен бабушек и дедушек и избавиться от нее ну никак не получается, это вешалка для одежды. Она была в каждом доме, стояла при входе и ждала. Сегодня такая вешалка также существует и широко используется, вот только она видоизменилась и стала называться стойкой для одежды. Но смысл остался тот же. Если у кого-то еще нет в доме такого агрегата, то это не проблема, стойка для одежды в Киеве продается в любом магазине товаров для дома.
В данной статье поговорим о том, как изготовить такую стойку самостоятельно.
Виды стоек
Прежде чем приступить к изготовлению, стоит разобраться, какие виды стоек для одежды существуют:
- медная стойка;
- стойка из труб ПВХ;
- деревянная стойка.
Рассмотрим процесс изготовления каждой из этих стоек.
Медная стойка
Для изготовления медной стойки понадобится следующий материал:
- две 3–х метровые медные трубы, толщина которых по 2 см. Данные трубы нужно будет порезать на отрезки – 2 отрезка по 1,5 метра, 2 отрезка по 2 метра, 4 отрезка по 25 см;
- чтобы крепить трубы понадобятся уголки, 4 штуки, также медные;
- Т–образное соединение, нужно 2 шт;
- 2 трубных колпачка;
- специальный клей;
- накладки на трубы, чтобы защитить напольное покрытие.
Так как весь необходимый материал куплен, осталось только собрать конструкции воедино:
- Выполнить необходимые измерения.
- Собираем ножки стойки, соединяя их при помощи Т-образного элемента.
- Прикрепить защитные колпачки.
- Установить основную перекладину.
ПВХ стойка
Метод, по которому выполняется сборка стойка полностью идентичен предыдущему. А вот необходимый материал отличается:
- 2–х метровая туба;
- 0,5 метровая труба ПВХ;
- уголок, 4 шт;
- Т-образные соединения, 6 шт;
- специальный клей и краска;
- переходники;
- защита для пола.
Деревянная стойка
Деревянная стойка очень красиво будет смотреться, при желании ее можно покрасить специальной краской, а можно и оставить в первоначальном виде.
Изготовление деревянной стойки ни чем не отличается от других, смысл в том, чтобы просто собрать все элементы в единую конструкцию. Вот только для изготовления деревянной стойки, все, что необходимо это деревянные палки, необходимой вам длины и веревка. Веревка будет случить соединяющим элементом конструкции.