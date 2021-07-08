Как найти честного брокера Форекс?

Торговля валютой на рынке Форекс выглядит привлекательным способом для дополнительного (или основного) заработка. Однако статистика неумолима – лишь 5% трейдеров являются успешными. Подавляющее большинство «сливает» депозит в погоне за выгодными котировками. Успешная торговая стратегия является важной составляющей эффективного трейдера. Но не менее важным является выбор посредника (брокера), который обеспечит прямой выход на биржу.

Те, для кого Forex трейдинг – нехоженый лес, даже не подозревают о современных схемах мошенничества. Новичок в торговле на финансовой бирже подчас не способен отличить подлинного брокера от дилингового центра. В первом случае заработок на сделках возможен, во втором – нет.

Критерии, позволяющие выделять дилинговые центры

Рекомендуем оценивать посредников по следующим аспектам:

страна регистрации (находится ли так называемый брокер в оффшоре);

обладание лицензиями (в особенности российской);

наличие технологии NDD;

ECN счета;

абсолютная прозрачность;

непостоянный спред.

Если «брокер» находится в оффшоре, с уверенностью можно заявить о том, что речь идёт о так называемой «кухне» — дилинговом центре. Суть заключена в подходе к взаимодействию с клиентами.

Дилинговые центры в прямом смысле не предоставляют выхода на биржу! Все сделки по факту происходят между клиентами (в тайне от них). То есть, кто-то играет на повышение и проигрывает. Его деньги переходят к тому, кто играл на понижение.

Если же денег не хватает, начинаются самые различные проблемы: поддержка не отвечает, вывести деньги невозможно, котировки не соответствуют реальному положению дел на рынке.

Важно суметь найти подлинного брокера

Репутация здесь – не пустой звук. Ориентируйтесь на брокеров, которые предоставляют свои услуги в российской юрисдикции. Это своего рода гарантия того, что в случае мошеннических действий со стороны брокера, трейдер сумеет вернуть деньги через суд.

Постоянный спред при сделках – верный признак дилингового центра. Брокер никогда не предоставит фиксированные спреды. Это пойдёт ему в убыток.

Подлинный брокер делает всё возможное для того, чтобы трейдер сумел заработать на сделках. Чем больше сделок совершит трейдер, тем больше заработает брокер. Ведь его вознаграждение зиждется на разнице спрэдов и комиссионных отчислениях.

В видео представлен чёрный список брокеров: