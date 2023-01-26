Приходилось ли вам сочетать дистанционный и очный формат работы? Если нет, то обязательно попробуйте, а в ином случае вы уже знаете о всех преимуществах такого трудового графика. Говоря кратко, гибридный режим работы позволяет “выигрывать” не только сотруднику, но и компании, которую он представляет. Подобное проявляется, как минимум, в сокращении ненужных издержек типа переплаты за незанятое офисное пространство.

Часто переход на данный формат труда знаменует новую технологическую эру в развитии фирмы, ведь цифровизация семимильными шагами приходит в сферу бизнеса.

Тому способствуют и уникальные IT-решения, и, к сожалению, проблемы мирового масштаба. Подробнее о том, что такое гибридный график работы, зачем он нужен и какими достоинствами обладает, рассказываем далее.

Для чего нужен гибридный режим работы?

Интеграцию такого механизма работы в офисную среду нужно рассматривать с двух сторон — со стороны руководства и подчиненных.

Последние отмечают, что им нравится не вставать так рано по утрам, не тратить драгоценные часы жизни на дорогу от дома до офиса и обратно, самостоятельно строить трудовой график и практически в свободной фрилансерской манере посещать рабочее здание.

Переход на гибридку происходит без потери в производительности труда (чаще даже улучшении) и с минимальными ресурсными вложениями, если грамотно спланировать сопутствующие мероприятия. Помимо довольств штата, гибридный рабочий режим закрывает потребность в содержании пустующих помещений.

Для нормального функционирования стандартной фирмы хватит 50 процентов от имеющегося пространства, если перевести часть штата на дистанционно-очный формат труда.

Как UnSpot может помочь в организации гибридного офиса?

В качественном построении нового гибридного формата труда решающую роль играет избранный продукт. Нельзя относится к этому делу халатно или спускать его на самотек — рискуете полностью разрушить годами устоявшуюся экосистему компании.

Старайтесь подобрать такой продукт, который сможет решить возникшие проблемы наилучшим способом и с наименьшими ресурсозатратами. Это не значит, что нужно чересчур экономить — просто соблюдайте баланс между ценой и качеством.

Чтобы сделать выбор было легче, мы проанализировали весь рынок подобных IT-решений и готовы предложить неплохой вариант — сервис UnSpot.

С помощью богата инструментария и продуманной инфраструктуры UnSpot легко интегрировать и по частям, и целиком. В любой среде он удачно приживется и не потребует тщательного ухода за собой. Внедрение происходит поэтапно, поэтому исключены казусные ситуации. UnSpot — ключ к эффективной организации гибридного формата труда!