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Что такое меню-борд

7 октября 2017

Меню является неотъемлемым элементом любого заведения общественного питания. Сегодня подобные изделия изготавливаются из различных материалов, используя для этого оригинальные подходы.

Что такое меню-борд

Важно заинтересовать клиента, поэтому меню должно иметь качественный дизайн. Узнать детальней о том, как производится типография печать буклетов, можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Меню-борд представляет собой вывеску с информацией о блюдах, которые продаются в заведении общественного питания. Ранее подобные элементы изготавливали на бумаге, где наносили не только цену и описание, но и красивое изображение еды. Это позволяло привлекать клиента. Но подобный подход потерял уже свою актуальность.

Сегодня меню-бордами называют специальные световые дисплеи, на которых выводится изображение блюда. Некоторые организации дополняют картинку составом еды и его ценой.

Встретить подобные конструкции можно в фастфудах (МакДональдс и т.д.). Они позволяют организовать быстрое и качественное обслуживание клиентов, которым не нужно искать товары в бумажном меню.

меню

Конструкционные особенности

Цифровой меню-борд состоит из нескольких основных частей:

  • Несущий каркас. Зачастую его изготавливают из алюминия или прочного пластика.
  • Электронного дисплея. Форма и размер экрана может быть разной, что зависит от его предназначения.
  • Центрального компьютера. К этой части подключаю все мониторы с помощью кабелей или беспроводного соединения. В целом сеть напоминает несколько телевизоров с одним транслятором сигнала.

Цифровое меню имеет множество преимуществ:

  1. Исключается использование печатных изданий. Это позволяет сэкономить средства и сделать замену информации намного быстрей.
  2. Возможность контролировать несколько точек одновременно. Чтобы отобразить новое меню, его просто нужно запустить на центральном компьютере, а мониторы, подключенные к нему, просто выведут его.
  3. Возможность создавать красивые презентации, привлекающие клиента. Изображение на экране может быть ярким и красочным, а также дополняться анимацией.
  4. Система является полностью автоматичной. Это позволяет изменять не только последовательность изображений, но и временные промежутки, когда они должны выводиться.
  5. С помощью цифровых меню намного проще проводить маркетинговые или рекламные кампании. Сделать это может один человек, а не несколько специалистов, как было ранее.

Меню-борды — это уникальная технология, позволяющая улучшить взаимодействие с клиентом, минимизировав участие официантов.



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