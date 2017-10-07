Что такое меню-борд

Меню является неотъемлемым элементом любого заведения общественного питания. Сегодня подобные изделия изготавливаются из различных материалов, используя для этого оригинальные подходы.

Важно заинтересовать клиента, поэтому меню должно иметь качественный дизайн. Узнать детальней о том, как производится типография печать буклетов, можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Меню-борд представляет собой вывеску с информацией о блюдах, которые продаются в заведении общественного питания. Ранее подобные элементы изготавливали на бумаге, где наносили не только цену и описание, но и красивое изображение еды. Это позволяло привлекать клиента. Но подобный подход потерял уже свою актуальность.

Сегодня меню-бордами называют специальные световые дисплеи, на которых выводится изображение блюда. Некоторые организации дополняют картинку составом еды и его ценой.

Встретить подобные конструкции можно в фастфудах (МакДональдс и т.д.). Они позволяют организовать быстрое и качественное обслуживание клиентов, которым не нужно искать товары в бумажном меню.

Конструкционные особенности

Цифровой меню-борд состоит из нескольких основных частей:

Несущий каркас. Зачастую его изготавливают из алюминия или прочного пластика.

Электронного дисплея. Форма и размер экрана может быть разной, что зависит от его предназначения.

Центрального компьютера. К этой части подключаю все мониторы с помощью кабелей или беспроводного соединения. В целом сеть напоминает несколько телевизоров с одним транслятором сигнала.

Цифровое меню имеет множество преимуществ:

Исключается использование печатных изданий. Это позволяет сэкономить средства и сделать замену информации намного быстрей. Возможность контролировать несколько точек одновременно. Чтобы отобразить новое меню, его просто нужно запустить на центральном компьютере, а мониторы, подключенные к нему, просто выведут его. Возможность создавать красивые презентации, привлекающие клиента. Изображение на экране может быть ярким и красочным, а также дополняться анимацией. Система является полностью автоматичной. Это позволяет изменять не только последовательность изображений, но и временные промежутки, когда они должны выводиться. С помощью цифровых меню намного проще проводить маркетинговые или рекламные кампании. Сделать это может один человек, а не несколько специалистов, как было ранее.

Меню-борды — это уникальная технология, позволяющая улучшить взаимодействие с клиентом, минимизировав участие официантов.