Как сделать смс рассылку своим клиентам?

В последнее время всё больше предпринимателей ориентируются на смс-рассылку. Рассылка горячих предложений и информации о скидках на e-mail по своей эффективности не дотягивает даже до 3%. Ведь в случае с SMS сообщение появляется на экране смартфона. С уверенностью можно говорить о том, что более 80% получателей ознакомятся с транслируемой информацией.

Массовая рассылка СМС https://sms.ru/ даст возможность вывести маркетинговую коммуникацию с клиентом на качественно новый уровень. Обратим внимание, что наряду с высокой степенью эффективности, рассылка СМС может иметь и негативные аспекты для предпринимателя (например, штрафы).

Каковы минусы СМС-рассылки?

Обратим внимание читателя на запрет, распространяющийся на СМС-рассылки. А именно, запрещается использовать подобный маркетинговый инструмент, если предварительно компанией не было получено разрешение от пользователя.

Достаточно в форме регистрации (на сайте) или покупки продукта чётко указать согласие пользователя на получение СМС.

Среди минусов также следует выделить:

высокая цена;

отсутствие графической информации;

количество символов ограничено.

Средняя цена СМС – 2.5 рубля. Казалось бы, не так много. Однако в случае 150 000 потенциальных клиентов 2.5 рубля превращаются в 400 000 рублей.

Под графической информацией подразумеваются изображения – их в СМС быть не может. Зато допустимо использовать эмодзи. Критически важно при составлении СМС-сообщений не использовать латиницу (транслит), стоп-слова. Наличие орфографических ошибок наносит сильный урон по репутации компании.

Выполняем СМС рассылку

Чтобы выполнить типичную SMS-рассылку, придётся пройти через следующие шаги: сбор телефонной базы клиентов; выбор инструмента для рассылки; регистрация имя отправителя; разработка текста сообщения; отправка сообщений по телефонам из базы; анализ итогов рассылки.

Обратим внимание, что СМС-рассылка эффективнее других маркетинговых инструментов как минимум в 8 раз.

Высокий уровень вовлечения клиентов увеличивает количество продаж, позволяет в кратчайшие сроки оповещать потенциальных покупателей о свежих предложениях, скидках.

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Богдан Донбрава расскажет о массовой СМС-рассылке: