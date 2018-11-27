Как печатать на пластиковых картах

Нанесение печати на пластиковую карточку отличается сложностью, поскольку пластик является довольно капризным материалом, поэтому перенести на него изображение обычным способом не получится.

Изготовление пластиковых карт предполагает не только нанесение рисунка, но и его закрепление, поскольку краска не впитывается в пластиковую поверхность карточки, поэтому потребуются дополнительные средства защиты такого атрибута.

К основным способам печати на пластиковых картах принадлежат:

офсетный;

порошковый или струйный;

сублимационный;

реверсивный.

Рассмотрим подробнее каждый способ печати.

Офсетная печать

Данная печать может быть выполнена одним из двух методов:

Печать производится на листе офсетного пластика. Лицевая и обратная сторона карточки печатается на двух отдельных листах. В процессе ламинирования двух составных частей удаётся получить пластиковую карточку с нанесённым дизайном. Печать осуществляет на уже подготовленных шаблонах карты, при этом процесс производится благодаря малоформатной офсетной техники. Нанесённый рисунок лакируется, чтобы избежать его стирания. Подобная карточка не отличается длительным сроком службе, её очень легко повредить и поцарапать.

Цифровая порошковая и струйная печать

Порошковая печать отличается повышенной производительностью по сравнению со струйной. Она используется, когда необходимо изготовить большой тираж карт. Изображение на карточку наносится с применением специального принтера.

Если будет применена струйная печать, тогда необходимо приобрести особый вид пластика, поскольку в обычный ПВХ-материал краска не будет впитываться.

Сублимационная (термотрансферная) печать

Термическая сублимация предполагает перенос рисунка на пластик под влиянием повышенной температуры и давления со специализированной красящей ленты. Когда лента нагревается, краска с её поверхности может быть перенесена на поверхность пластиковой карты.

Реверсивная (ретрансферная) печать

Используя данный вид печати, можно получить качественное изображение. При этом не выдвигаются высокие требования к материалу, из которого изготовлена карта.

Это обеспечивается тем, что изображение наносится сначала на плёнку, которая непосредственно приклеивается к карте.

Выбирать способ печати необходимо из предполагаемого размера тиража и денежных средств, которые планируется выделить на подобное мероприятие.