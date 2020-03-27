Этот агрегат для стирки белья в современном мире является необходимостью, так как он способен существенно экономить силы хозяйки и её время. Все устройства этого типа автоматизированы. Именно этим и обусловлена их популярность.

Не нужно забывать о том, что для хорошего результата стирки важны не только механические воздействия и химические вещества, но и температурный режим. Ведь в холодной воде будет довольно трудно отстирать сильные загрязнения и привести вещь в первоначальный вид.

И если стиральная машина воду не греет, то можно забыть о качественной стирке. В этом случае понадобиться ее ремонт, качественно выполнить который могут специалисты компании https://stir-remont.ru/remont-stiralnyh-mashin-na-domu/.

В давние времена люди вручную грели воду, чтобы добиться идеального результата. Если стиральная современная машина работает исправно, то она способна нагревать жидкость до показателя в 95 градусов.

Машинка не нагревает воду

Часто бывает такое, что стиральная машинка воду не нагревает. Такая поломка может возникать из-за плохого качества воды в водопроводе. Но кроме этого, вариантами неисправности могут являться и такие ситуации:

Стоит помнить, что температурный режим белья при его изъятия из барабана показателем не является. Именно по этой причине для проверки температуры стоит подбирать момент в процессе проведения стирки. В последних моделях примерно через 15 минут на дисплее всплывёт ошибка и агрегат прервёт процесс. Но в более старых устройствах весь процесс может проходить в холодной воде. Для проверки температуры стирки рекомендовано очень аккуратно приложить руку к стеклу.

Во многих режимах машинка стирает при примерной температуре в 30 градусов. Перед началом процесса стоит проверить правильность выбранного режима.

Также специалисты советуют проверять подключение агрегата. Если устройство неправильно подключено, то машинка может воду просто сливать и вновь набирать. Из-за этого у неё просто не хватает времени на нагрев.

В том случае, когда все эти процессы проверены и всё оказывается в порядке, а нагрева воды всё же не происходит, значит, агрегат сломался. В этом случае для проверки необходимо провести диагностику в сервисном центре.

Самыми частыми поломками можно считать:

Неисправность электронагревателя.

Поломка температурного датчика.

Выход из строя программатора или же электронного модуля.

Статистика показывает, что больше всего проблем возникает с электронагревателем, так как примерный период его эксплуатации составляет 3 – 7 лет.