Как сделать шапку для ютуб-канала

В последние годы все больше людей стараются создать свой собственный канал на глобальной площадке Ютуб. Таким образом можно не только продвигать различные проекты и делится интересным контентом, но также неплохо зарабатывать, если конечно продумать все ходы и в том числе маркетинговую стратегию.

Как известно, Ютуб представляет собой всемирный видеохостинг, где каждый человек может создать свой канал и продвигать его. В случае успеха такой проект может стать отличном началом для собственного бизнеса. При этом чтобы канал заинтересовал пользователей, важно не только подбирать интересные темы и ролики, но также сделать саму страницу визуально интересной. Для этого понадобиться создать специальную Шапку для своего канала. Сделать это можно разными способами, о которых и пойдет речь в этой статье. Широкий выбор шапок, обложек и аватарок для Ютуба можно найти на сайте http://shapka-youtube.ru.

По большому счету, шапка Ютуб канала — это своеобразный бренд или торговая марка. Поэтому крайне важно, чтобы она была интересной, яркой и запоминающейся. Ведь именно эта шапка будет ассоциироваться у зрителей с конкретным каналом.

Сегодня создать шапку можно с помощью определенных программ и приложений, которых в интернете достаточно много. Однако какой бы ни была технология, главное — это фантазия самого автора. Ему нужно создать картинку, которая западет зрителям в душу.

Размеры и общий формат шапки

До того как приступить к созданию шапки, разработчики нужно разобраться с вопросом, какие именно файлы подойдут для загрузки на портал.

Специалисты обычно рекомендуют использовать разрешение 2560×1440 пикселей, для создания шапки этого вполне достаточно.

Также следует помнить, что максимальный размер файла, загружаемого на страницу портала, не должен превышать объем в 2 Мбайта.

Еще следует знать, что Ютуб лучше всего воспринимает картинки и изображения, которые переносятся в формате jpg. Дело в том, что если использовать другие форматы, то изображение будет иметь больший объем.

Настраиваем оформление

Портал Ютуб работает уже довольно давно, он не один раз дорабатывался и становился более функциональным. у него удобный интерфейс, с которым легко работать. Например, чтобы установить шапку на сайт, нужно сделать ряд простых действий.

Первым делом находим на странице кнопку с названием «Добавляем оформление канала». Дальше нажимаем кнопку, которая переносит пользователя на страницу с различными шаблонами для создания шапок. Используя эти проверенные шаблоны, можно сделать отличную шапку для оформления канала.

Конечно, пользователь может применять и специальные программы, вроде фотошопа и подобных. В этом случае после того, как он сделает шапку, ему просто останется установить ее на своем канале. Для этого в интерфейсе есть специальные подсказки.