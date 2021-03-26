В мире существуют страны с особенно выгодными условиями для ведения бизнеса иностранцами, и по этой причине многие регистрируют там компании, экономя деньги.

Одним из таких мест являются Британские Виргинские острова, однако прежде, чем регистрировать там юридическое лицо, стоит ознакомиться с условиями и узнать о том, как именно открывать там оффшор. Подробнее узнать про британские виргинские острова оффшор можно на сайте youcontrol.com.ua.

Каковы особенности и условия

Важно отметить, что Британские Виргинские острова – весьма специфическое место для открытия оффшора, оно сильно отличаются от альтернативных вариантов. В некоторым смысле тут и можно, и нельзя открыть оффшор одновременно.

Просто потому что оффшор тут – не совсем оффшор, по крайней мере, не в классическом смысле этого слова. Дело в том, что иностранные и местные компании имеют здесь одинаковый статус.

Тем не менее, регистрацию юридического лица в этой юрисдикции вполне можно считать оффшором, потому что с определенной точки зрения так и есть.

Может быть, здесь и не самые выгодные условия, но зато это может быть более надежно. К тому же, важно понимать, что в случае, когда компания регистрируется в каких-то совсем уж малоизвестных и сомнительных местах, то какими бы порядочными ни были намерения, это выглядит странно.

Согласно правилам на этих островах могут зарегистрироваться, в том числе, компании, занимающиеся банковским делом, грузоперевозками, управлением активами.

Обязательные условия – офис, сотрудники и управление компанией с территории островов.

Как правильно открывать

Важно учесть, что при выборе названия очень важно чтобы название компании заканчивалось словами “Incorporated”, “Corporation”, “limited”.

Регистрация возможна при оплате государственной пошлины. Без комплексных услуг посредника будет очень непросто, поэтому лучше обратиться к профессионалам, которые помогут грамотно оформить все документы, в том числе выполнить апостиль.

Для того чтобы зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах, важно знать особенности местных законов, а также законов других стран, включая страну гражданства, страну проживания.

Необходимо иметь представление и о международных нормах. Вот почему добросовестному предпринимателю стоит воспользоваться услугами специалистов, которые за умеренную плату помогут открыть оффшор.

Конечно, это должна быть компания с безупречной репутацией.