Как сделать неоновую вывеску?

Пик популярности неоновых вывесок пришёлся на вторую половину сороковых годов. В особенности активно неон для наружной рекламы использовался в Соединённых Штатах Америки. Однако, и сегодня неон продолжает оставаться весьма привлекательным способом для обращения внимания потенциальных клиентов заведения.

В случае, если фасад уже располагает современными лайтбоксами. Неоновая вывеска вполне может быть использована внутри в качестве мягкого источника света (к примеру, рядом с барной стойкой).

Необходимые материалы для самостоятельного создания

Сегодня рынок предлагает всё необходимое для самостоятельного создания неоновой вывески. Ниже перечислены требуемые материалы и инструменты:

алюминиевая труба (лучше прямоугольного сечения);

алюминиевый профиль;

жидкая сварка;

грунтовка;

наждачная бумага;

краска;

ножовка по металлу;

бокорезы;

разъёмы для гибкого неона;

гибкий неон.

На самом деле всё не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Первоначально необходимо определиться с тем, как будет выглядеть вывеска. То есть, создать её макет. Оптимальным способом для этого считается сборка макета из толстого провода, который закрепляется прочной проволокой для удержания формы.

В дальнейшем макет для удобства создания на практике вывески из неона может быть перенесён на бумагу. Самая сложная задача в процессе организации вывески – согнуть профильную трубу таким образом, чтобы она не сломалась и не замялась.

Тем не менее, даже в случае отсутствия явных огрехов в сгибании трубы, всё равно рекомендуется выполнять точечную сварку, где труба перекрещивается. Это предоставить вывеске дополнительный уровень прочности. Вполне допустимо использовать химическую сварку (холодную).

Установка держателей неона

Из алюминиевого профиля рекомендуется отрезать небольшие части в сантиметр шириной. Они будут выполнять функцию скобок, удерживающих гибкий неон. Отметим, что сам гибкий неон также рекомендуется вклеивать в установленные скобки.

Отрезки алюминиевого профиля устанавливаются только с одной стороны конструкции. Когда конструкция готова, она грунтуется и окрашивается. После этого протягивается гибкий неон, впоследствии подключаемый к источнику питания.

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В видео подробно рассказывается о принципе функционирования неоновых вывесок: