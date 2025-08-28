Что делает маркетинговое агентство

Маркетинговое агентство – это компания, нацеленная на оказание эффективной помощи для бизнеса. Благодаря их правильному подходу удается достичь результативности, повысить продажи и развить бренд. Маркетинговое агентство в Москве предлагает свои услуги на сайте collaba.digital.

Какие функции выполняет маркетинговое агентство

Задачи маркетингового агентства заключаются в следующем:

Проведение аналитики и разработка стратегии.

Анализирование рынка, подходящей целевой аудитории и оценивание конкурентов. На основании данных составляется стратегия и определяется как именно будет себя позиционировать бренд.

Проработка брендинга.

Формирование общего имиджа компании, создается определенный стиль и логотип бренда.

Реклама и продвижение компании.

Проработка социальных сетей, сайтов, создание рекламы, которая будет привлекать внимание пользователей.

Digital-маркетинг.

Оптимизация сайтов с применением сео, подключение чат-ботов, контекстная реклама.

Наполнение контентом.

Создается подходящий текст, фотографии, видео и т.д., которые будут использоваться в социальных сетях и на прочих платформах.

Коммуникации.

Сотрудничество с партнерами, медиа, работа с общественностью.

Также входит организационные моменты, связанные с мероприятиями, акциями.

Проведение анализа результативности.

После проведения маркетинговой работы, агентство должно выполнить анализ того, насколько эффективны были выполнены меры. Результат также зависит и от возможности оптимизации бюджета, выделенного на рекламу.

Преимущества услуг маркетингового агентства

Обращаясь за услугами в агентство, следует понимать, какие будут достоинства.

Среди преимуществ сотрудничества с маркетинговым агентством, необходимо выделить: