Какой лом цветных металлом принимают в пунктах приема

Сегодня цветные металлы применяются повсеместно. Их используют столь же активно, как и железо. И именно поэтому пункты осуществляют прием разнообразных цветных металлов. На выгодных условия прием черного и цветного лома осуществляет компания ЭкспортГрупп, подробности можно смотреть здесь.

Какие виды цветмета принимают

Чаще всего осуществляется прием таких цветных металлов, как алюминий, медь, свинец, никель, прочее.

В некоторых пунктах перечень существенно расширен. Столь активный прием обусловлен тем, что данные металлы могут в дальнейшем обрабатываться, использоваться для изготовления определенных конструкций.

Все цветные металлы могут поставляться в разнообразных формах.

Но наибольшей популярностью пользуется несколько вариаций.

Разнообразные виды проката (фольга, определенной толщины ленты либо листы).

Прокат сортовой.

Различные трубки, а также трубы.

Проволока.

Некоторые виды порошков.

В дальнейшем это сырье может быть использовано для изготовления определенных деталей, элементов, а также узлов. Переплавка осуществляется с учетом установленных требований и характеристик.

Основные условия приема цветных металлов

В данный момент пункты осуществляют прием цветного лома в разнообразных формах.

Но чаще всего организации принимают цветмет в таком виде:

Части определенных изделий либо готовая продукция.

Лом кускового типа.

Стружка либо же окалина.

Порошок или обрезки.

Некоторые виды цветных металлов считаются опасными либо же токсичными. И именно поэтому их принимают лишь отдельные пункты.

Кроме того, создаются соответствующие условия, чтобы исключить поражение почвы.

Как определяется стоимость цветного лома

Чтобы правильно определить, какое количество средств можно получить, сдавая лом, следует принять во внимание несколько ключевых аспектов.

Разновидность лома, который сдается.

Особенности химического состава.

Состояние цветного металлического лома, который сдается.

Состояние, в котором сдается цветной лом.

Есть ли вредные вещества, другие виды загрязнения.

Степень засоренности.

Оперируя вышеперечисленными факторами, специалисты, которые работают в пунктах приема, смогут установить точную стоимость.

Дополнительно принимают во внимание и то, в каком состоянии сдается лом, насколько большой объем, иное.

Чтобы выгодно сдать цветной лом, следует ответственно подходить к выбору пункта приема. Обязательно нужно проверять наличие сертификатов, дополнительных документов, чтобы исключить вероятность возникновения проблем и сложностей.